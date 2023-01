Valmieras basketbolisti ENBL mačā piekāpjas produktīvajam Šķēlem un Siliņam

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pirmdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā piekāpās Ojāra Siliņa un Aigara Šķēles pārstāvētajai Polijas komandai Lielpolijas Ostruvas "Stal".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valmieras komanda pārliecinoši piekāpās ar 71:94 (15:28, 26:23, 12:31, 18:12).

Mājinieku rindās 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Tervels Beks. 15 punktus guva Valters Vēveris, bet 12 - Ričards Greitāns.

Viesiem 19 punktus guva Aleksanders Zaluckis, 15 - Nemanja Džurišičs, bet vēl trīs basketbolisti sakrāja vismaz desmit gūtos punktus. Tikmēr Siliņš maču noslēdza ar deviņiem punktiem, kamēr Šķēle - astoņiem, turklāt viņš izpildīja arī desmit rezultatīvas piespēles.

Otrā līgas spēlē pirmdien Nikolaja Mazura trenētā "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" mājās ar 77:79 (27:16, 17:16, 20:22, 13:25) atzina Lietuvas kluba Viļņas "Wolves" pārākumu.

Mājiniekiem 17 punktus guva Andrijs Voinalovičs, 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Tomāšs Pavelka, bet 15 punktus un desmit rezultatīvas piespēles sakrāja Džeilens Maklauds.

Viesiem 22 punktus guva Džefrijs Teilors, pa 13 sakrāja Eriks Bakners, kura kontā arī 11 atlēkušās bumbas, un Ads Juškevičs.

"Stal" ar trim uzvarām četrās spēlēs ieņem otro vietu B apakšgrupā, Tartu vienība ar bilanci 2-2 ir ceturtā, valmierieši ar trim zaudējumiem ir septītie, bet "Wolves" ar uzvaru vienīgajā spēlē ieņem astoto vietu.

Otrdien valmierieši spēkosies ar "Wolves", kuru vada Rims Kurtinaitis, bet Tartu komanda tiksies ar Polijas klubu.

ENBL sezonas pirmajā mačā valmierieši ar 78:108 zaudēja Rolanda Freimaņa pārstāvētajai Sopotas "Trefl", bet otrajā cīņā ar 79:110 atzina Tartu basketbolistu pārākumu.

ENBL otrajā sezonā startē 16 komandas, kas sadalītas divās apakšgrupās.

Četras labākās komandas no abām grupām kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, kurās vienības cīnīsies par ceļazīmi uz "Final Four" turnīru.

Pirmajā sezonā, kurā startēja astoņas komandas, bet finišēja sešas, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Krasnojarskas "Jeņisej" no Krievijas un Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas tika izslēgtas no sacensībām, turnīrā startēja divas Latvijas vienības - "Liepāja" un "Valmiera Glass"/"ViA". Latvijas komandas "Final Four" sacensībām nekvalificējās, liepājniekiem ieņemot piekto un valmieriešiem - sesto vietu pamatturnīrā.

Par pirmo ENBL čempioni kļuva Vroclavas "Anwil" no Polijas.