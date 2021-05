'VEF Rīga' finālsērijas aizraujošākajā spēlē kļūst par Latvijas čempioniem

Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" pirmdien izbraukumā pieveica "Ventspils" vienību, astoto reizi kļūstot par Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempioniem.

VEF vienība triumfēja ar rezultātu 99:90 (26:28, 28:18, 23:28, 22:16), sērijā uzvarot ar 4-0. Savukārt par sērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts amerikānis Kails Olmens, kurš vidēji spēlē atzīmējās ar 12,7 punktiem un 4,2 rezultatīvām piespēlēm.

Rīdzinieki jau astoto reizi kļuva par Latvijas čempioniem, panākot leģendāro "Brocēni" vienību, kas pie šī goda arī tika astoņas reizes. Tituliem bagātākā komanda joprojām ir "Ventspils", kas zelta medaļas izcīnījuši desmit reizes.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 24 punktiem bija Kristers Zoriks, ar 17 punktiem atzīmējās Artis Ate, bet ar 15 punktiem un 17 bumbām zem groziem piebalsoja Maikls Kaizers. Savukārt mājinieku labā pa 19 punktiem sakrāja Artūrs Ausējs, Edgars Lasenbergs un Kristaps Mediss. Kurzemniekiem otro spēli pēc kārtas nevarēja palīdzēt komandas kapteinis Māris Gulbis.

Ventspilnieki spēles gaitā izpildīja vairāk tālmetienus (14 no 36 trāpīti) nekā divpunktu metienus (17 no 33), bet to efektīvā realizācija laukuma saimniekiem ļāva cīnīties par uzvaru līdz mača pēdējai minūtei. Atbildi parādā nepalika gan arī VEF basketbolisti. Īpaši izcēlās Ate, kurš īsā laika sprīdī otrajā ceturtdaļā trāpīja trīs tālmetienus, kā arī trīs soda metienus pēc pārkāpuma metiena brīdī. Rucavnieka rezultativitāte ļāva viesim pirms pārtraukuma panākt rezultātu 54:46.

Ventspilnieki gan vareni uzsāka spēles otro puslaiku, pēc Kristapa Medisa divsoļa izvirzoties vadībā ar 65:64. VEF tūlīt pat vadību atguva, bet ventspilnieki ilgstoši mina uz papēžiem.

Vēl piecas minūtes pirms spēles beigām Artūrs Ausējs ar diviem tālmetieniem pēc kārtas ļāva "Ventspilij" pietuvoties līdz 85:88. Savukārt Medisa tālmetiens nodrošināja rezultātu 90:93. Mājinieki gan pēdējo 2:53 minūšu laikā punktus neguva, VEF komandai sērijas pēdējā mačā izmūkot ar vieglu izbīli.

Ceturtais mačs tādējādi kļuva par sērijas aizraujošāko spēli. Abas tikšanās reizes Rīgā noslēdzās ar +29 un +32 punktu pārsvaru, bet sērijas otrajā spēlē Ventspilī viesi no Rīgas uzvarēja ar rezultātu 99:81.

Joprojām nav noteiktas LBL trešās un ceturtās vietas ieguvējas. Bronzas sērijā vadībā ar rezultātu 1-0 atrodas "Ogre", bet kāda ogrēnieša Covid-19 inficēšanās dēļ vienības duelis ar "Liepāju" pagaidām ir apturēts līdz 18. maijam.

Savukārt "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) sezona noslēdzās ar Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandas triumfu. Igaunijas vienība saspringtā finālspēlē pārspēja "VEF Rīga" komandu, trešo vietu izcīnīja basketbola klubs "Ogre", bet "Ventspils" zaudēja "Final 6" turnīra pirmajā mačā.