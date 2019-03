Video: Hārdens pret Bertāna 'Spurs' atkārto savu rezultativitātes rekordu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Hjūstonas "Rockets" kluba līderis Džeimss Hārdens piektdien, 22. martā, atkārtoja savu un visas līgas šīs sezonas rezultativitātes rekordu, gūstot 61 punktu pret Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" komandu.

Hārdens laukumā pavadīja 37 minūtes. Šajā laikā viņš grozā raidīja 19 no 34 izpildītajiem metieniem, tostarp deviņus no 13 trīspunktu metieniem. Vēl 14 punktus viņš guva no soda līnijas.

Hārdens mačā izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kā arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli komandas biedram.

"Rockets" basketbolists ar 61 gūto punktu atkārtoja savu un visas līgas šīs sezonas rezultativitātes rekordu. Šāds sniegums Hārdenam padevās arī 23. janvārī pret Ņujorkas "Knicks" komandu.

Hārdena sniegums ļauj viņam piepulcēties Maikla Džordana, Kobes Braeinta un Vilta Čemberlena kompānijai, jo šie spēlētāji līdz šim bija vienīgie, kuriem izdevies vairākas reizes vienas sezonas laikā gūt vismaz 60 punktus spēlē.

Ziņots, ka Bertāna "Spurs" piekāpās "Rockets" ar rezultātu 105:111, tādējādi ciešot otro neveiksmi pēc kārtas.

Bertāns spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa. Viņš laukumā bija bija 27 minūtes, guva trīs punktus, kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles un bloķēja vienu metienu. Dāvis trāpīja vienu no 10 trīspunktu metieniem.