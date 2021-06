Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" saspēles vadītājam Trē Jangam savainotas labās potītes dēļ pirmdien tiks veikta magnētiskās rezonanses tomogrāfija, basketbolists pēc "play-off" spēles atklāja žurnālistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka "Hawks" svētdien ar rezultātu 102:113 piekāpās Milvoku "Bucks" komandai, kas Austrumu konferences finālsērijā izvirzījusies vadībā ar 2-1. Spēles trešajā ceturtdaļā potītes savainojumu gan pārcieta "Hawks" komandas līderis Trē Jangs, kurš neveiksmīgi uzkāpa uz pēdas tiesnesim Šonam Raitam.

Basketbolists pēc spēles atzina, ka vēlējies pamēģināt, vai ir spējīgs spēlēt, neskatoties uz svaigo savainojumu. Tomēr viņam bijis grūti tikt garām pretspēlētājiem.

"Potīte šobrīd sāp. Tas ir nomācoši. Tikko tā tika aprūpēta, darīsim to pašu no rīta. Atgriežoties spēlē, nevarēju pārvietoties tik ātri, cik vēlējos. Kad tā centos darīt, potīte sāpēja. Ceru, ka rīt jutīšos labāk," stāstīja Jangs, kurš apliecināja, ka no rīta tiks veikta arī magnētiskās rezonanses pārbaude.

Jangs atklāja, ka ar Raitu situāciju nav pārspriedis. Basketbolists soģi pirms sadursmes nav ievērojis.

"Stulbi, ka visus savainojumus esmu pārcietis tāpēc, ka uzkāpu uz kāda pēdas. Ar to bijis grūti sadzīvot. Man jābūt piesardzīgākam par to, kur citi cilvēki stāv. Laikam vajadzīgas arī acis uz pakauša (pasmaida), lai uzmanītos no ārpus laukuma esošiem tiesnešiem. Šis ir traks negadījums," sprieda aizsargs,

22 gadus vecais "play-off" spēļu debitants vidēji 15 mačos guvis 29,8 punktus un atdevis 9,5 rezultatīvas piespēles. Viņa pārstāvētā "Hawks" komanda ceturto sērijas spēli ar "Bucks" vienību aizvadīs otrdien.

Dažādu veselības problēmu dēļ izslēgšanas spēļu mačus šogad nācies izlaist jau astoņiem Visu zvaigžņu spēles dalībniekiem, kas ir jauns NBA rekords. Savainojumi nomākuši arī Lebronu Džeimsu un Džoelu Embīdu, kuri gan piedalījās visās savu komandu spēlēs.