Video: Jokičs ar agresīvu sitienu mugurā atbild uz asu noteikumu pārkāpumu

Aizvadītās sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets" pirmdien regulārā čempionāta spēlē ar agresīvu sitienu mugurā atbildēja Maiami "Heat" spēlētājam Markīfam Morisam par rupju noteikumu pārkāpumu, un tagad viņam draud diskvalifikācija.

Mača ceturtajā ceturtdaļā Jokičs laukuma centrā plānoja izdarīt piespēli, taču Moriss viņam ar kreiso elkoni iesita par krūškurvi un devās prom no pretinieka. Serbs bija ļoti neapmierināts un nepalika atbildi parādā, piesteidzot pretiniekam klāt un izdarot agresīvu sitienu ar elkoni mugurā. Laukumā izcēlās nelieli asumi, bet Jokičs tika izraidīts no spēles.

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.

Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu