Video: Lasmanis akrobātiski trāpa grozā Meksikā

Tokijas olimpiskie čempioni, 3x3 basketbola komanda "Rīga" svētdien, 7. novembrī, uzvarēja Oasaules tūres posmā Mehiko, bet turnīra vērtīgākais spēlētājs Kārlis Lasmanis pusfināla mačā izcēlās ar akrobātisku un precīzu metienu grūtā situācijā.

Pusfināla spēlē "Rīgas" 3x3 basketbolisti Lasmanis, Nauris Miezis, Agnis Čavars un Edgars Krūmiņš ar 21:17 pieveica Krievijas vienību "Gagarin". Punktu uzvarai pielika Lasmanis, kuru caurgājienā neatļauti kavēja pretinieks. Latvijas basketbolists spēja noturēties kājās un atmuguriski izdarīt metienu, kas turklāt bija precīzs.

The Batman sealing the dub and #3x3WTMexicoCity Final place for Riga as only he can!#3x3WT pic.twitter.com/mCStA46mFL