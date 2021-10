Video: Latvijas klubu spēlētāji dominē LIBL pirmo nedēļu TOP 5

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) pirmo divu nedēļu skaistāko epizožu topā dominējuši Latvijas klubu spēlētāji.

Topā redzami BK "Liepāja" spēlētājs Verners Kohs, Dāvids Vīksne no "Latvijas Universitātes", BK "Ventspils" basketbolists Rodrigo Būmeisters, bet pirmajā vietā ierindojas "VEF Rīga" uzbrucēja Aleksandra Madsena bloķētais metiens, kas iesāka pretuzbrukumu, kuru noslēdza Rons Karijs.

Vienīgais Igaunijas kluba pārstāvis topā bija "Parnu Sadam" pārstāvis Tarekeji Endrū Edogi.

TOP5️⃣ episodes from the first two weeks of the League!⭐️@vefriga @bkventspils @bkliepaja @LUbasketbols pic.twitter.com/UknLrnVJ86