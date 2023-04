'Warriors' aizraujošā trillerī atspēlē 0-2 deficītu sērijā pret 'Kings'

Pašreizējā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempione Goldensteitas "Warriors" izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā atspēlējusies no 0-2 deficīta pret Sakramento "Kings".

Rietumu konferences ceturtdaļfināla ceturtajā spēlē "Warriors" savā laukumā ar 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33) pieveica "Kings", sērijā panākot neizšķirtu 2-2.

Uzvarētāju rindās 32 punktus guva Stefens Karijs, 26 - Klejs Tompsons, bet 22 - Džordans Pūls, kamēr "Kings" sastāvā ar 38 punktiem un deviņām atlēkušām bumbām izcēlās De'Andrē Fokss, bet 23 punktus guva Kīgans Marejs.

Vēl pašās pēdējās sekundēs "Kings" bija iespēja nodrošināt uzvaru un izvirzīties sērijas vadībā ar 3-1, taču Harisons Bārnss netrāpīja diezgan brīvu tālmetienu.

