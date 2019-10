'Warriors' zvaigzne Stefens Karijs salauzis roku

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pagājušās sezonas finālistes Goldensteitas "Warriors" saspēles vadītājs Stefens Karijs trešdienas spēlē pret Fīniksas "Suns" salauzis kreiso roku, ziņo medijs "The Athletic".

Karijs trešās ceturtdaļas piektajā minūtē devās caurgājienā, kuru centās apturēt Fīniksas "Suns" centra pozīcijas spēlētājs Ārons Beinss. Apmēram 117 kilogramus smagais austrālietis stājās Karija ceļā, cerot izprovocēt spēlētāju uz uzbrukuma piezīmi, bet, atmuguriski krītot, uzvēlās virsū Karija kreisajai rokai.

Karijam vēl tiks veiktas datortomogrāfijas pārbaudes, pēc kurām noteiks, vai basketbolistam jāveic operācija vai tomēr pietiks ar rokas ieģipsēšanu, ziņo NBCS žurnāliste Kerita Bērka.

Here’s the Steph Curry hard fall via @KNBR. Appeared to be a left wrist injury. Extent of it could dictate how quickly this season could go way south for Warriors. pic.twitter.com/iqMC9MWqMz