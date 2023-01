'Wizards' aizmainījusi Hačimuru uz 'Lakers'

Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Vašingtonas "Wizards" uz Losandželosas "Lakers" pirmdien aizmainījusi japāņu uzbrucēju Rui Hačimuru, vēsta "The Athletic" basketbola apskatnieks Šems Šaranja un ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

Hačimura devies uz Losandželosu, bet pretējā virzienā uz Vašingtonu nu ceļos aizsargs Kendriks Nans un vairākas nākotnes draftu otrās kārtas izvēles tiesības.

Finalized deal: Rui Hachimura for Kendrick Nunn, 2023 second via Chicago, 2029 LA second and and less favorable of 2028 Washington/LA seconds, sources tell ESPN.