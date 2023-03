'Wizards' ar vēl vienu zaudējumu attālinās no 'play-in' zonas

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta kārtējā spēlē svētdien, 26. martā, zaudējumu piedzīvoja Kristapa Porziņģa pārstāvētā vienība Vašingtonas "Wizards", tādējādi samazinot savas cerības spēlēt izslēgšanas turnīrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Porziņģis svētdien guva 26 punktus, bet "Wizards" viesos ar 104:114 (21:37, 25:26, 38:24, 20:27) piekāpās vienai no savām konkurentēm Austrumu konferencē Toronto "Raptors".

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no desmit divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Latvieša rēķinā arī sešas izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs kļūdas, divas personīgās piezīmes un +/- rādītājs +1.

Vašingtonas kluba rindās 19 punktus guva Korijs Kisperts, bet pa 15 - Deni Avdija un Džonijs Deiviss, kamēr traumu dēļ spēlē nepiedalījās Bredlijs Bīls, Kails Kuzma un Monte Moriss.

Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Ogugua Anunobijs, 28 punktus guva Freds Vanvlīts, bet 19+11 iekrāja Paskāls Siakams.

"Wizards" komandai šis bija ceturtais zaudējums viesos pēc kārtas un kopumā astotā neveiksme pēdējās desmit spēlēs, kas krietni sarežģījis cīņu pa vietu "play in" turnīrā. Vašingtonas vienība ar 33 uzvarām 75 mačos ieņem 12.vietu Austrumu konferencē un septiņus mačus pirms regulārā čempionāta beigām no desmitās vietas konferencē atpaliek par trim uzvarām, kamēr "Raptors" ar bilanci 37-38 ieņem devīto vietu.

Nākamo spēli Vašingtonas basketbolisti aizvadīs otrdien, kad savā laukumā spēlēs ar Austrumu konferences vicelīderi Bostonas "Celtics".