Zībarts veidos Gulbenes novada basketbola sistēmu

Latvijas basketbola treneris Mārtiņš Zībarts pieņēmis jaunu izaicinājumu un piekritis veidot Gulbenes novada basketbola sistēmu, cenšoties tuvākajos gados šo novadu padarīt par Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona basketbola centru, vēsta portāls "Gulbene.lv".

Zībartu ir Latvijas Basketbola savienības Treneru komisijas loceklis un vairākus gadus bijis arī Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris. Viņš arī strādājis visdažādākajos līmeņos – gan trenējis jauniešu komandas, piemēram, "Kolibri", gan strādājis ar Latvijas meiteņu U-16, U-18, U-20 izlasēm, gan bijis tādu profesionālo klubu treneru korpusos kā, piemēram, BK "Ventspils", "TTT Rīga", "Barons/LMT". Viņam ir pieredze arī darbā ar profesionālajiem sieviešu klubiem Vladivostokā, Sanktpēterburgā un Kurskā. Tāpat viņš savulaik ir izcēlis saulītē Latvijas Universitātes studentu basketbola komandu, kas tagad ir neatņemama Latvijas basketbola sastāvdaļa.

"Šobrīd ir jāsakārto sistēma, lai vienmēr nodrošinātu spēlētāju pēctecību visos līmeņos, un bērniem no mazotnes būtu skaidrs, ka te ir izaugsmes iespējas un potenciāls spēlēt lielajā komandā "Gulbenes Buki", kas šajā reģionā ir vienīgā šāda līmeņa komanda. Vēlamies, lai nākotnē, gluži kā agrāk, "Gulbenes Buki" pamatā sastāvētu no vietējiem spēlētājiem. Ceram, ka tālākā nākotnē komanda spēs atgriezties arī augstākajā līgā," uzsver Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers. "Zībarta viens no uzdevumiem būs izstrādāt mūsdienu basketbola tendencēm atbilstošu apjomīgu programmu jeb metodisko materiālu, ietverot tajā moderno tehnoloģiju izmantošanu, lai stiprinātu mūsu treneru korpusu, lai viņiem būtu pēc kā vadīties, organizējot treniņprocesus. Tāpat viņš kopumā palīdzēs veidot jauno Gulbenes novada basketbola sistēmu, praktiski konsultēs trenerus un iesaistīsies treniņprocesā. Starp citu, arī LBS Treneru komisijā, kurā darbojas visi Latvijas augstākā līmeņa treneri, jau vairākkārt ir izskanējusi nepieciešamība pēc šāda metodiskā materiāla izstrādes. Līdz ar to mēs varētu būt Latvijas līmeņa pilotprojekts par to, kā veidot basketbola sistēmu, kas pēc tam varētu tikt prezentēta arī citiem interesentiem. Uzskatu, ka tas būtu nozīmīgs ieguvums Gulbenes novadam."

Pats Zībarts ir pārliecināts, ka Gulbenes novadā ir viss nepieciešamais, lai pāris gadu laikā komandu atgrieztu Latvijas basketbola spēcīgākajā līgā.

"Pēc Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja Laura Krēmera ziņas par pašreizējās situācijas izklāstīšanu, man šķita interesanti un vērts mēģināt atgriezt atpakaļ basketbolu Gulbenē tādā līmenī, kāds tas bija iepriekš. Pēc tā, ko es jau esmu redzējis un iepazinis, Gulbenē ir visi nepieciešamie apstākļi, lai to izdarītu. Te ir internāts, trīs basketbola zāles vienkopus, stadions, kur var trenēties. Treniņapstākļi ir ideāli, lai būvētu sistēmu, kurā varētu izaugt ļoti labi basketbolisti," portālā "Gulbene.lv" citēts Zībarts.

Zībarts uzskata, ka pašlaik Gulbene zaudē diezgan daudz spēlētāju, jo pietrūkst attīstības iespēju, kā piemēru minot Kristianu Šulcu, kurš šobrīd spēlē "Ventspilī".

"Jācenšas darīt visu iespējamo, lai izveidotu stabilu sistēmu, lai te būtu komanda, kas spēlē un trenējas profesionālā režīmā uz vietas. Tā ir galvenā problēma, ka šeit nav komandas, kas trenētos uz vietas, un ar tādu darba apjomu, kāds tas ir profesionālajās komandās. Līdz ar to mērķis ir pakāpeniski saglabāt maksimāli daudz spēlētājus, kuri Gulbenē ir uz vietas, kā arī piesaistīt vidusskolas vecumposma spēlētājus no tuvākajiem novadiem tajās pozīcijās, kur nav vietējo spēlētāju. Viņi varētu nākt šeit mācīties, dzīvot internātā, spēlēt basketbolu, pakāpeniski veidojot "Gulbenes Buku" komandu un apakškomandu, jeb attīstības komandu, kas spēlētu reģiona čempionātā, kas ir tapšanas stadijā. Līdz ar to šādi mēs veidotu komandu sistēmu, lai katrā posmā spēlētājiem būtu iespējams augt. Jau esmu novērojis, ka te ir resurss ar ko strādāt. Šobrīd ir 3-4 Latvijas U-16 izlases kandidāti, kuriem jācenšas radīt iespējas spēlēt te uz vietas pašreizējā "Gulbenes Buku" komandā," norādīja Zībarts. "Diemžēl pie pašreizējā modeļa nav tik intensīvs treniņdarbs – treniņi nenotiek uz vietas, kā gribētos. Pietrūkst vietējo spēlētāju resursa – ļoti daudzi piebrauc uz spēlēm, treniņiem no dažādām vietām. Tāpēc ir jācenšas panākt to, lai būtu labs treniņprocess šeit uz vietas. Lielais pārmaiņu mērķis ir atgriezt "Gulbenes Bukus" augstākajā basketbola līgā, bet tas nenotiks vienā gadā. Komandu nevajadzētu veidot mākslīgi. Ir jārada iespējas kāpt pa kāpnēm vietējiem spēlētājiem. Optimistiski raugoties, pēc 3 gadiem kādi 7 spēlētāji varētu būt gatavi iesaistīties Latvijas Basketbola līgas līmeņa komandā. Līdz ar to tādā brīdī noteikti varētu sākt domāt par komandu, kas varētu atgriezties un spēlēt augstākajā līgā. Tāpēc mēs cenšamies veidot un uzlabot šo sistēmu, lai tieši vietējiem spēlētājiem būtu iespējams augt."

Basketbola treneris apzinās, ka šis ir nopietns izaicinājums, tomēr viņš atgādina, ka iepriekš šajā pilsētā izauguši spēlētāji, ar kuriem Gulbenē lepojās, kā piemērus minot Uldi Rudzīti, Jāni Graudiņu, Pāvelu Veselovu, Gundaru Rauzu, Artūru Brūniņu, brāļiem Gabrāniem, Raiti Garo, Māri Sniķi, Jāni Vītolu.