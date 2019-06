Žurnālists: 'Warriors' neuztrauc līderu savainojumi – klubs gatavs tērēt 350 miljonus

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" vadība apņēmusies šovasar piedāvāt savainotajiem Kevinam Durantam un Klejam Tomsonam maksimāli lielāko iespējamo algu, apgalvo viens no vadošajiem ESPN žurnālistiem Braiens Vindhorsts.

Jau ziņots, ka ceturtdien pirmo reizi kluba vēsturē NBA finālsērijā triumfēja Toronto "Raptors" vienība. Kanādas klubs fināla sestajā spēlē ar 114:110 pieveica iepriekšējo divu gadu čempionus "Warriors" komandu, sērijā uzvarot 4-2.

Bijušos čempionus fināla laikā pamatīgi pievīla veselība. Vispirms piektajā sērijas spēlē laukumā atgriezās Kevins Durants, kurš Rietumu konferences pusfināla laikā bija savainojis kreisās kājas ikru. Basketbolists pēc laukumā 12 aizvadītām minūtēm cieta no Ahileja cīpslas plīsuma.

Savukārt Klejs Tomsons, kurš paceles cīpslas sastiepuma dēļ izlaida sērijas trešo spēli, ceturtdien aizvadītajā mačā pārrāva kreisā ceļgala krusteniskās saites.

Abi basketbolisti šovasar kļūs par brīvajiem aģentiem. Turklāt paredzams, ka Durantam nāksies izlaist visu 2019./2020. gada sezonu. "Warriors" kluba vadība gan gatava noslēgt jaunas līgumsaistības ar abām zvaigznēm.

"Esmu runājis ar "Warriors" organizācijas darbiniekiem un sapratis, ka viņu nodomi paredz piedāvāt piecu gadu maksimālo līgumu gan Kevinam Durantam, gan Klejam Tomsonam," piektdien ESPN raidījumā "First Take" apgalvoja Vindhorsts.

.@WindhorstESPN on The Warriors offseason plans for KD & Klay: "Their intention is to continue and offer Kevin Durant a full five-year max contract and to offer Klay a full five-year max contract." pic.twitter.com/P07iEBrPc4