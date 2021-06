'Euro 2020': 'nāves grupā' izdzīvo visi grandi - Francija, Vācija un Portugāle

UEFA Eiropas čempionātā futbolā Līgo vakarā, 23. jūnijā, F jeb "nāves" grupas mačos Portugāle cīnījās neizšķirti 2:2 Franciju, bet Vācija divreiz atspēlējās un arī cīnījās neizšķirti 2:2 ar Ungāriju.

Tādējādi no "nāves grupas" dalību "Euro 2020" turpina visi trīs grandi - Francija, Vācija un Portugāle, bet Ungārijau turnīrs noslēdzies.

Vāciju no zaudējuma un neizkļūšanas no apakšgrupas izglāba Leona Gorecka gūti vārti, bet pirms tam izcēlās Kajs Hāvercs. Ungāriem precīzi sita Ādams Salai un Andrāšs Šāfers.

F apakšgrupā pirmā vieta ar pieciem punktiem trīs spēlēs bija Francijai, tālāk ar četriem punktiem sekoja Vācija un Portugāle, bet divi punkti bija Ungārijai. No šīs grupas pirms pēdējās spēļu kārtas vietu astotdaļfinālā bija nodrošinājusi tikai Francija.

Jau ceturtajā minūtē Pētera Gulāši modrību ar sitienu no asa leņķa pārbaudīja Jošua Kimmihs. Taču pirmie vārtus guva ungāri, 11.minūtē pēc Rolanda Šallai piespēles ar galvu bumbu mērķī raidot Salai.

Desmit minūtes vēlāk vienā no kārtējiem Vācijas izlases vētrainajiem uzbrukumiem Matss Hummelss norībināja vārtu pārliktni. Vācieši turpināja uzbrukt, bet pirmajā puslaikā rezultātu neizmainīja.

Samērā veiksmīgi aizsardzībā spēlējošie ungāri 66.minūtē pieļāva kļūdu, kas Hāvercam ļāva panākt 1:1. Dodoties pakaļa bumbai, Gulāši nespēja izraidīt to no soda laukuma un Hāvercs bija pārāks pie vārtiem, panākot neizšķirtu.

Tiesa, nepilnu pusminūti pēc tam, kad ungāri izspēlēja bumbu no laukuma vidus, Andrāšs Šāfers apsteidza Vācijas izlases aizsardzību un ātri atjaunoja vadību. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Toni Krosa sitiena bumbu nedaudz lidoja garām vārtiem, turklāt blakus nebija neviena Vācijas futbolista, kurš noslēgtu uzbrukumu.

Tuvojoties mača beigām, 84.minūtē Gorecka, kurš laukumā bija no otrā puslaika pirmās puses, panāca rezultātu 2:2, kas jau derēja Vācijai, bet nederēja Ungārijai. Gorecka Vācijas izlases uzbrukumā tika pie "otrās bumbas" un ar atkārtotu mēģinājumu no aptuveni 13 metriem raidīja to tīklā.





Portugāles futbolistiem neizšķirts ļāva iekļūt astotdaļfinālā, kur jau pirms tam vietu bija nodrošinājuši francūži.

Portugāles izlasē divreiz izcēlās Krištianu Ronaldu, kurš Eiropas un pasaules finālturnīros guvis 21 vārtus, kas ir jauns rekords. Francijai divreiz precīzi sita Karims Benzemā. Ronaldu šajā spēlē arī atkārtoja Irānas futbolista Ali Daeja rekordu izlasē gūtajos vārtos - abi valstsvienībā izcēlušies 109 reizes.

Pirmie rezultātu uz tablo varēja izmainīt francūži. Mača 16.minūtē spēcīgu sitienu pa vārtiem izdarīja Kiljams Mbapē, taču pieredzējušais portugāļu vārtsargs Ruī Patrīsiu apturēja bumbu.

Nozīmīgs pavērsiens bija mača 27.minūte, kurā Igo Lorī izgājienā uz bumbu ar elkoni iesita pa galvu Danīlu Pereiram. Lorī saņēma dzelteno kartīti, bet Ronaldu francūžus sodīja ar 31.minūtē realizētu 11 metru soda sitienu. Sadursmē smagi cietušais Pereira pēc palīdzības saņemšanas laukumu pameta paša spēkiem un spēja turpināt maču.

Puslaika pēdējā minūtē Nelsons Semēdu nogāza soda laukumā Mbapē un arī uz Portugāles izlases vārtiem tika nozīmēta "pendele". 11 metru soda sitiena izpildīšana tika uzticēta Benzemā, kurš jau puslaika kompensācijas laikā panāca 1:1.

Otrā puslaika otrajā minūtē Benzemā pēc Pola Pogbā piespēles ar vienu pieskārienu raidīja bumbu vārtos un ieguva Francijai vadību. Puslaika turpinājumā Žils Koundē savā soda laukumā nospēlēja ar roku un Ronaldu 60.minūtē realizēja vēl vienu "vienpadsmitnieku" - 2:2.

Puslaika vidū pēc Pogbā sitiena Patrīsiu izcilā lēcienā glāba portugāļus, kuru sabiedrotais šajā epizodē bija arī vārtu stabs. Puslaika otrajā pusē nevienai no komandām nebija īpaši bīstamu momentu, kas ļautu izcīnīt uzvaru. Vien otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāle izglābās no situācijas, kurā uz tās vārtiem varēja nozīmēt 11 metru soda sitienu, taču pēc videoatkārtojuma noskatīšanās "pendele" netika nozīmēta.





Pirmajā kārtā šajā grupā Portugāle salauza Ungārijas pretestību un uzvarēja ar 3:0, bet Francija ar 1:0 uzveica Vāciju, kurai bumbu savos vārtos ieraidīja Matss Hummelss. Otrajā kārtā Ungārija noturēja neizšķirtu 1:1 pret Franciju, kamēr Vācija ar 4:2 bija pārāka pār Portugāli.

Portāls "Delfi" piedāvāja abu spēļu teksta tiešraidi.