Kazakevičs gandarīts par izvairīšanos no traumām un norāda uz Lihtenšteinas bīstamajiem pretuzbrukumiem

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pirms gaidāmās spēles Vaducā pret Lihtenšteinas izlasi neslēpa gandarījumu, ka jūnija sabraukumā izdevās izvairīties no savainojumiem, kas līdz ar to ļauj gatavoties cīņai optimālā sastāvā.

Latvijas futbola izlase otrdien, 14. jūnijā, aizvadīs UEFA Nāciju līgas D līgas pirmās grupas ceturto spēli pret Lihtenšteinu. Abu komandu pirmajā savstarpējā spēlē Rīgā 6. jūnijā Latvija guva uzvaru smagā cīņā ar 1:0, vienīgos vārtus gūstot Artūram Zjuzinam. Latvija šajā UEFA Nāciju līgas sezonā trīs spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras un šobrīd ir pirmās grupas līdere.

"Skaidrs, ka nopietni gatavojamies spēlei, jo pirmā spēle pret Lihtenšteinu nedevās viegli, un esam motivēti pēc veiksmīga starta turpināt ar pozitīvu rezultātu. Tā kā šajā ziņā visi ir veseli, visi gatavojas spēlei labā noskaņojumā, pārējo redzēsim futbola laukumā," saka Kazakevičs.

"Skaidrs, ka pirmo reizi ir četras spēles pēc kārtas, un strādājam pie funkcionālās atjaunošanās, bet domājam arī par mentālo atjaunošanos, kas nav mazsvarīga, esot kopā 18 dienas. Šajā ziņā mēs esam diezgan kvalitatīvi izplānojuši nometni un šodien redzam, ka spēlētāji ir pietiekami svaigi. Liels efekts ir arī tas, ka pēdējās divās spēlēs bija papildus diena atjaunoties. Pozitīvi, ka esam izvairījušies no savainojumiem, jo šobrīd varam spēlēt mūsuprāt optimālākajā sastāvā. Pirms nometnes bija bažas, bet šobrīd izskatās, ka labi esam trāpījuši ar slodžu plānošanu, gan ar organizācijas jautājumu risināšanu. Nekas netraucē gatavoties rītdienas spēlei."

Viens no Latvijas izlases aizsardzības balstiem Kaspars Dubra atzina, ka, lai gan aizvadītas trīs spēles, viņš jūtas labi un pirms spēles ar Lihtenšteinu ir labā sportiskā formā. "Nometne ir gara, bet laiks pagāja ātri. Viss ir gatavi cīņai, jo mums ir svarīga spēle un to apzināmies. Katram spēlētājam ir patīkamāk spēlēt nekā trenēties. Tāds režīms, kāds tagad ir izlasē, man ir bijis. Tas režīms nav man nekas jauns."

Visticamāk, Latvijas izlasei būs teritoriālais pārsvars spēlē pret Lihtenšteinu un aizsargiem šādās cīņās ir mazāk darba, tāpēc jāspēj koncentrēties. Dubra norādīja, ka tā nav problēma. "Cienām Lihtenšteinu, zinām viņu stiprās puses un būsim gatavi visādiem pavērsieniem, tā kā katrai komandai 100% koncentrējos."

"Pirmās divas spēles nebija tās labākās. Bija rezultāts, bet spēle nebija ideāla. Paši to sapratām. Situācijā galvenais bija punkti un iet ar katru spēli tālāk. Pret Moldovu bija labākā spēle, un ceru, ka nākamā būs vēl labāka. Šobrīd galvenais ir krāt punktus," piebilst Dubra.

Latvijas izlase apmetusies Austrijā, bet Kazakevičs atzina, ka tā nav problēma. Austrijā izlasei nodrošināti lieliski apstākļi, turklāt līdz spēles vietai nokļūšana nav sarežģīta un tas treneriem nerada liekas galvassāpes.

Latvijas izlasei pirmās divas spēles pret Andoru un Lihtenšteinu nevedās viegli, tomēr izdevās salauzt pretinieku milzīgo pretestību. Savukārt Moldovā komanda aizvadīja pēdējos gados labāko spēli, kas varētu dot vairāk pārliecības futbolistiem. "Katra spēle ir citādāka, katrai savs scenārijs, atkarībā kādu taktiku un stratēģiju izvēlamies, kā spēlē pretinieks. Nav viegli spēlēt pret masīvu aizsardzību ar lielu skaitu futbolistu zem bumbas līnijas. Šajā ziņā negaidām, ka būs viegla spēle. Esam trīs spēles kopā aizvadījuši, un tas izlasei, ja vēl visi ir ierindā un fiziski gatavi, ir priekšrocība."

Izvairīšanās no savainojumiem un optimālā sastāva pieteikšana ļāvusi uzlabot izlases sniegumu, jo tādējādi izdevies atjaunot iepriekšējās sadarbības laukumā. Kazakevičs izcēla, ka komanda ir izaugusi un nobriedusi, jo spēj uzvarēt brīžos, kad spēles scenārijs nav tas labākais.

Latvijas izlasei šobrīd ir piecu punktu pārsvars pār tuvāko sekotāju Moldovu, kas otrdien aizvadīs maču pret Andoru. Moldovieši iepriekšējo reizi cīņā pret Andoru zaudēja punktus, un, ja Moldova neuzvarēs Lihtenšteinu, tad Latvijas izlase ar uzvaru Lihtenšteinā sev nodrošinās uzvaru Nāciju līgas D līgas pirmajā grupā un divas kārtas pirms turnīra beigām iegūs ceļazīmi uz C līgu.

"Nedomāju par tabulu. Domājam par savu spēli, par gatavību spēlei. Visi punkti, kas nav iegūti, ir ļoti teorētiski. Es personīgi neinteresēšos, kā nospēlē pretinieki (Andoras un Moldovas spēle beigsies pirms Latvijas spēles Lihtenšteinā – red.), koncentrēsimies un gatavosimies. Centīsimies panākt maksimumu. Tas būtiski ir arī mentāli – ceturtā spēle, kādam var likties, ka mēs esam daudz ko izdarījuši, bet vienā spēlē neveiksmīgs rezultāts to turnīra tabulu atkal pamaina. Ne šodien, ne rīt turnīra tabulā nav ko skatīties, jo priekšā būs vēl divas septembra spēles, kas būs būtiskas mums gan no rezultāta viedokļa, gan no spēles kvalitātes viedokļa, un tam koncentrēsimies, – savai spēlei un rezultātam," bilst Kazakevičs.

Latvijas izlase visas pirmās trīs spēles sākusi ar izteiktiem diviem uzbrucējiem Vladislavu Gutkovski un Robertu Uldriķi, citiem uzbrucējiem cīņā iesaistoties no soliņa. Kazakevičs ļāva noprast, ka, visticamāk, arī spēlē pret Lihtenšteinu sākumsastāvā būs divi uzbrucēji, tomēr sastāvu treneri izvēlēsies pēc otrdienas treniņa.

"Uzbrucēju skaits nenosaka uzbrukuma jaudu. Te ir svarīgi, kāda ir kopējā spēle uzbrukumā un te arī Kasparam (Dubram) būs jāveicina uzbrukuma jauda konkrētās situācijās ar konkrētām savām darbībām. Cita lieta, ka taktisku iemeslu dēļ izvērtējot pirmo spēli (pret Lihtenšteinu), varam domāt par citiem risinājumiem, bet tas nebūs saistīts ar mūsu statusu (spēlē), bet ar to, ka nepieciešams pastiprināt spēli, un tāda varbūtība eksistē. Statuss, statistika un viss cits ir tāda virtuāla lieta, kurai ar konkrēto spēli nevajadzētu būt sakaram," uzsver Kazakevičs.

"Mums jāpacenšas vairāk gūt no standarta situācijām. Nedrīkstam novērtēt par zemu Lihtenšteinu ar labām pārejām uzbrukumā, ko viņi nodemonstrēja Rīgā. Jābūt gataviem tādām situācijām un uz pārslēgšanos no uzbrukuma darbībām uz aizsardzību."

Latvijas izlasei pēdējās spēlēs bijusi maza spēlētāju rotācija, tomēr Kazakevičs atgādina, ka nevienam vieta sastāvā netiek dāvināta un tā ir jānopelna treniņos. "Man ir prieks, ka viņi no savas puses treniņos parāda, ka ir motivēti un ļoti cenšas. Tajā pašā laikā skaidrs, ka maiņas maiņu pēc nedarīsim, tam ir jābūt objektīviem apstākļiem – funkcionālais stāvoklis, taktiskā ideja. Gatavojamies nopietnai spēlei un izvēlēsimies sastāvu, kas būs optimālākais, lai sasniegtu uzvarošu rezultātu."