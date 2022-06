Latvijas futbolisti daudz uzbrūk un gūst vienus vārtus uzvarā pār Lihtenšteinu

Latvijas futbola izlase pirmdien UEFA Nāciju līgas jaunās sezonas D divīzijas otrajā spēlē "Daugavas" stadionā ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Lihtenšteinu, gūstot otro uzvaru turnīra ievadā.

Teritoriālais pārsvars pirmajā puslaikā piederēja Latvijai, bet Lihtenšteina atbildēja ar pretuzbrukumiem. Bīstamu momentu pie viesu vārtiem tomēr bija maz, arī pēc diviem stūra sitieniem mača sākumā. 16.minūtē pēc spēcīgas Roberta Savalnieka piespēles no labās puses soda laukumā Roberts Uldriķis netrāpīja bumbai, tai lidojot tālu garām vārtiem.

27.minūtē pēc Lihtenšteinas pretuzbrukuma bumba pabija Pāvela Šteinbora sargātajos vārtos, taču tiesneša karodziņš liecināja par aizmuguri Livio Meieram, ko apstiprināja arī VAR sistēma, vārtus neieskaitot. Astoņas minūtes vēlāk pēc stūra sitiena no kreisās puses Kaspars Dubra ar galvu sita pa vārtiem, taču vārtsargs Benjāmins Bihels vārtos izvēlējās pareizu vietu un tvēra bumbu.

37.minūtē uzbrukumā potīti pagrieza Vladislavs Gutkovskis, kuram tika sniegta medicīniskā palīdzība, taču uzbrucējs atgriezās laukumā. Puslaika beigās sāpīgu sadursmi gaisā laukuma vidū piedzīvoja Kristers Tobers un Meiers, abiem turpinot spēli pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas.

44.minūtē Gutkovskis divu aizsargu ielenkumā, pēc tam prasot 11 metru soda sitienu, izlauzās līdz sitienam, taču jau kritienā nebija precīzs. Nākamajā minūtē pēc stūra sitiena no labās puses nedaudz virs vārtiem ar galvu sita Uldriķis.

50.minūtē uzbrukuma smailē bija Gutkovskis, taču viņš neaizsniedzās līdz bumbai, un viņam tika fiksēta aizmugure. Uldriķim trīs minūtes pēc tam bija teicama vārtu gūšanas iespēja pēc piespēles soda laukumā no laukuma vidus, taču vispirms aizsargs metās bumbas ceļā, neļaujot uzsist, bet pēc tam uzbrucējs par tālu atlaida bumbu, lai sistu, bet piespēle atpakaļ bija neprecīza.

69.minūtē Jurkovska reids pa kreiso laukuma malu beidzās ar bumbas pārķeršanu un pirmo dzelteno kartīti Latvijai, Lihtenšteinas atbildes uzbrukumu ar noteikumu pārkāpumu apstādinot uz maiņu nākušajam Artūram Zjuzinam.

73.minūtē pēc tālās piespēles soda laukumā Uldriķis ar galvu nosvieda bumbu pa sitienam Raimondam Krollim, pēc kura raidījuma vārtu kreisajā apakšējā stūrī vārtsargs atsita bumbu, taču turpat bija Zjuzins, raidot to vārtos. Video atkārtojums liecināja, ka aizmugures Zjuzinam nav bijis, un rezultāts kļuva 1:0 Latvijas labā.

84.minūtē pēc Zjuzina centrējuma no kreisās puses brīvs labā pozīcijā soda laukumā bija un ar galvu sita Krollis, taču garām vārtiem.

Lihtenšteiniešiem cenšoties atspēlēties, iespējas pretuzbrukumiem radās Latvijai, vienā no tiem Krollim no gala līnijas cenšoties pārspēt vārtsargu, taču Bihels bija vietā.

Spēles kompensācijas laika trešajā minūtē laba iespēja ātrajā uzbrukumā dubultot rezultāta starpību bija Cigaņikam, taču viņa sitienu atvairīja vārtsargs.

Piektdien latvieši mājās ar 3:0 uzvarēja Andoru, kuru divas reizes pārspēja Roberts Uldriķis, bet vienu - Jānis Ikaunieks. Savukārt Lihtenšteina mājās ar 0:2 atzina Moldovas pārākumu.

Ar sešiem punktiem divās cīņās Latvija izvirzījusies grupas līderos. To panākt var Moldova, kura pirmdien viesos tiekas ar Andoru, kurai ir viens zaudējums. Divi zaudējumi ir Lihtenšteinai.

Piektdien Latvija viesosies Moldovā, bet nākamajā otrdienā vasaras spēļu ciklu noslēgs ar maču Lihtenšteinā. Septembrī vispirms būs mačs mājās ar Moldovu, bet pēc tam izbraukuma spēle Andorā.

Latvija - Lihtenšteina 1:0. Spēle noslēgusies!

90+4. min.Lihtenšteina uz brīdi paviesojās Latvijas izlases soda laukumā, taču sitiens pa Šteinbora vārtiem nesekoja.

90+3. min. Vēl viens moments Cigaņikam, šoreiz viņš spēcīgi sita pa vārtiem, bet vārtsargs bija uzdevumu augstumos, atvairot bumbu.

90+2. min.Vēlreiz Cigaņiks blieza bumbu pamatīgi pāri vārtiem.

90+1. min. Sākoties kompensācijas laikam, Cigaņiks izdarīja tālu un spēcīgu sitienu, taču tas bija ļoti neprecīzs.

90. min. Pie Lihtenšteinas vārtiem saasinājumu netrūka, taču Latvijas izlasei neizdodas daudzos momentus pārvērst vēl kādā vārtu guvumā.

87. min. Pēc stūra sitiena Bihels devās pēc bumbas, bet gaisa divcīņā Uldriķis ar galvu izdarīja sitienu, bet atkal pāri vārtiem, kas jau bija tukši.

86. min. Krollis iesāka ātru Latvijas izlases uzbrukumu, piespēlēja Cigaņikam, kurš sita no kreisās malas. Bumba trāpīja pa aizsarga kājām, tālāk to atsita Lihtenšteinas vārtsargs, bet Krollis jau no asa leņķa lūkoja pēc rikošeta no vārtsarga, lai dabūtu bumbu vārtos.

85. min. Arī šajā mačā brālis no maina brāli - Jānis Ikaunieks pameta laukumu, Dāvis Ikaunieks devās viņa vietā.

83. min. Krollis pēc Zjuzina piespēles sita ar galvu pāri vārtiem.

82. min. Šteinbors droši savāca bumbu pēc diezgan vāja Lihtenšteinas spēlētāja Volfingera sitiena no distances.

80. min.Jurkovskis uzņēmās iniciatīvu un pēc laba reida iegāja soda laukumā, taču viņam neizdevās pietiekami ērts sitiens. Lai arī bumbu pa vārtiem viņš raidīja, vārtsargs droši to tvēra.

78. min. Bihels apturēja Kroļļa sitiena mēģinājumu, pēc kura pie Lihtenšteinas vārtiem bija saspringta situācija.

73. min. Latvija - Lihtenšteina 1:0Pēc labas izspēles Artūrs Zjuzins atspēlēja bumbu Raimondam Krollim, kurš izdarīja sitienu pa vārtiem. Lihtenšteinas vārtsargs Benjamins Bihels atvairīja, bet Zjuzins devās pēc bumbas un raidīja to vārtos. Līnijtiesnesis uzreiz fiksēja aizmuguri, bet televīzijas atkārtojumā izskatās, ka Zjuzins nebija aizmugures stāvoklī. Video tiesnesim izskatījās tāpat - vārtu guvums ieskaitīts.

72. min. Cigaņiks no kreisās malas izspēlēja bumbu soda laukumā, Ikaunieks piespēlēja Krollim, kurš tālāk bumbu deva Uldriķim tuvāk vārtiem. Lai arī ideja bija laba, izpildījums piekliboja.

68. min.Cerīgs Latvijas izlases uzbrukums noslēdzās ar Zjuzina nopelnītu brīdinājumu pret Malinu.

66. min. Savaļnieks turpina soda laukumā piespēlēt Uldriķim, bet arī šoreiz uzbrucējam neizdodas sitiens pa vārtiem, jo aizsargs to bloķēja.

62. min. Gutkovskis pameta laukumu, bet viņa vietā iznāca Krollis.

60. min. Latvijas izlasei laukumā milzīgs pārsvars. Zjuzins ar tālu piespēli lūkoja nogādāt bumbu Gutkovskim, bet neveiksmīgi.

57. min.Pēc Savaļnieka centrējuma soda laukumā bumba lidoja pie Uldriķa, kurš to nesavaldīja

Zjuzins un Cigaņiks devās laukumā Latvijas izlasē, nomainot Emsi un Jaunzemu.

56. min. Lihtenšteinas izlasē tika veiktas divas spēlētāju maiņas. Tad viņi metās uzbrukumā, kur Volfingers ar galvu sita neveiksmīgi.

53. min.Uldriķis lēcienā aizsniedzās līdz bumbai un nometa to Gutkovskim, bet viņš pēc soda laukumā paslīdēja un līdz sitienam netika.

53. min. Uldriķis soda laukumā saņēma tālu piespēli, bet viņš nedaudz novilcinājās un uzreiz sitienu neizdarīja. Tad aizsargs izklupienā viņam traucēja sist, vārtsargs arī darīja visu iespējamo, un uzbrucējs tā arī vairs neatrada sitiena iespēju. Viņa piespēle pēc tam bija ļoti neprecīza.

52. min. Latvijas izlasei neizdevās stūra sitiena izspēle, Lihtenšteinai steidza pretuzbrukumā, bet Beks bija lēnāks par Latvijas izlases aizsargiem.

50. min. Otrais puslaiks Latvijas izlases izpildījumā iesākās piesardzīgi. Pēc tālas Savaļnieka piespēles Uldriķis sita no asa leņķa, tomēr tiesnesis fiksēja, ka bumba bija ārpus laukuma. Brīdi vēlāk Jaunzems centrēja Gutkovskim, kuram sitiens neizdevās.

Sācies 2. puslaiksLatvijas izlasē neviena spēlētāju maiņa nav veikta.

Latvija - Lihtenšteina 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

45+2. min. Beks laukuma viduszonā rupji nospēlēja pret Toberu, iesperot viņam pa gāju. Tiesnesis parāda pirmo brīdinājumu spēlē.

40+2. min. Savaļnieks izpildīja stūra sitienu, Uldriķis ar galvu raidīja bumbu pāri.

44. min. Savaļnieks teicami piespēlēja uz priekšu Gutkovskim, kurš ar krūtīm uzņēma bumbu un lūkoja izdarīt sitienu. Divi aizsargi viņam metās virsū, un uzbrucējs krita soda laukumā. Tiesnesis sodu nesaskatīja.

41. min. Toberts un Meiers, lēcienā sniedzoties pēc bumbas, sasitās ar galvām. Viņiem uzreiz tiek sniegta palīdzība. Izskatās, ka Gutkovskis otrajā puslaikā laukumā vairs nedosies, jo šobrīd viņš spēlē ar sāpēm.

40. min. Pēc Ikaunieka centrējuma, izpildot stūra sitienu, Gutkovskis ar galvu sita bumbu pāri vārtiem.

39. min. Teicamu tālo piespēli kreisajā malā saņēma Jurkovskis, kurš ieskrēja soda laukumā un mēģināja izdarīt īsu piespēli Uldriķim, bet viņš netika pie bumbas.

37. min.Gutkovskis steidza pēc bumbas, taču viņš bez kontakta ar pretinieku savainoja potīti. Viņam tiek sniegta palīdzība.

34. min. Latvijas futbolisti turpināja daudz spēlēt ar bumbu, Jaunzems izpildīja centrējumu soda laukumā, kur Gutkovskis ar galvu piespēlēja tālāk Ikauniekam, kurš gan līdz bumbai netika. Brīdi vēlāk Dubras sitiens neizdevās pietiekami labs, un Bihels bumbu ieguva savā rīcībā.

27. min. Lihtenšteinai neieskaita vārtus.Šī mača pastarīte aizsteidzās ātrā pretuzbrukumā, kurā Meiers saņēma Hāzlera piespēli, kuru izpildīja ar galvu. Viņš ieraidīja bumbu vārtos ar galvu, taču līnijtiesnesis fiksēja aizmuguri. Tomēr liels trauksmes zvans Latvijas izlasei, ka par aizsardzību aizmirst nedrīkst.

23. min. Lihtenšteina aizsardzībā spēlē ļoti cieši, tāpēc bieži Latvijas izlases spēlētāju sitieni tiek bloķēti.

21. min. Vēl vienā pretuzbrukumā Hāzlers izpildīja sitienu, Dubra skāra bumbu, kas aizripoja garām vārtiem. Lihtenšteinai ar stūra sitiena izspēli neveicās.

19. min.Pirmais sitiens Latvijas izlases vārtu virzienā, un pussargs Zēle raidīja bumbu pāri vārtiem.

16. min. Gutkovskis pēc Ikaunieka piespēles bija iegājis soda laukumā, bet arī viņa sitiens tika bloķēts. Epizode turpinājās, un pēc Savaļnieka centrējuma Uldriķis izdarīja sitienu, bet šoreiz viņu pievīla precizitāte.

14. min. Uldriķis atņēma bumbu pretinieku aizsargam, piespēlēja to Emsim, kurš tālāk atrada Toberu, bet viņa sitiens pa vārtiem tika bloķēts.

8. min. Ikaunieks izpildīja labu stūra sitienu, Tobers izdarīja sitienu ar galvu. Bumba lidoja gar vārtiem, bet neviens komandas biedrs līdz bumbai neaizsniedzās. Tam sekoja Lihtenšteinas mēģinājums doties pretuzbrukumā, un Savaļnieks bumbu apturēja.

6. min. Latvija nopelnīja arī pirmo stūra sitienu. Pēc tā izpildes bumba lidoja Uldriķa un Gutkovska virzienā, bet līdz sitienam tikt neizdevās.

5. min. Jurkovskis "otrajā stāvā" izcīnīja bumbu un nogādāja to Ikauniekam kreisajā flangā, taču viņa centrējumu apturēja Lihtenšteinas vārtsargs Bihels.

3. min. Uldriķis jau lūkoja izdarīt pirmo sitienu pa vārtiem no distances, bet bumba atdūrās pret aizsargu. Latvijas futbolisti spēles pirmajās minūtēs kontrolēja bumbu, liekot pretiniekiem aizsargāties.

Spēle sākusies!

Lihtenšteinas futbola izlases sastāvs mačam:

Latvijas futbola izlases sastāvā uz šo maču notikušas divas izmaiņas. Andreja Cigaņika vietā pamatsastāvā dosies Alvis Jaunzems, bet Eduards Emsis nomainīs Artūrs Zjuzins.

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs: "Spēlējot pozicionāli, daudz kas atkarīgs no tā, kādā stilā pretinieks uzsāk aizsardzību, ar cik spēlētājiem sagaida mūs - ar diviem vai trim. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas vairāk nogādāt bumbu tajās zonās, no kurienes varam tikt līdz sitieniem un bīstamām epizodē, kurās pretiniekiem ir vislielākās problēmas."

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs: "Spēlējot pozicionāli, daudz kas atkarīgs no tā, kādā stilā pretinieks uzsāk aizsardzību, ar cik spēlētājiem sagaida mūs - ar diviem vai trim. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas vairāk nogādāt bumbu tajās zonās, no kurienes varam tikt līdz sitieniem un bīstamām epizodē, kurās pretiniekiem ir vislielākās problēmas."

Latvijas futbola izlase pirmdien "Daugavas" stadionā aizvada otro spēli UEFA Nāciju līgas D divīzijas turnīrā, tiekoties ar Lihtenšteinu. Latvija turnīru iesāka veiksmīgi, ar 3:0 pieveicot Andoru, bet tagad komanda lūkos gūt otro uzvaru pēc kārtas. Lihtenšteina piedzīvojusi septiņus zaudējumus pēc kārtas, pēdējo reizi pie punkta tiekot pērn septembrī par neizšķirtu ar Armēniju 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Savukārt Latvijas futbola izlase nav zaudējusi piecās spēlēs pēc kārtas.