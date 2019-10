LFF ķildas: ģenerālsekretāra amata kandidāts Pukinsks skaidro pārskaitījumus Staicelei un darījumus ar savu uzņēmumu

Latvijas Futbola federācijas (LFF) bijušais ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, iespējams, otrdien atgriezīsies LFF nu jau kā vienīgā paraksttiesīgā persona, jo par viņu kā vienīgo kandidātu jābalso LFF valdei. Vēl pagājušajā nedēļā Pukinska vārds izskanēja saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu bēdīgi slavenajai Staiceles bāzei, tāpat viņa uzvārds parādījās saistībā ar "interesantiem" līgumiem, kas slēgti starp LFF un tās darbiniekiem, bet pats Pukinsks šīs visas aizdomas noraida.

Pukinsks bija viens no ilglaicīgākajiem LFF darbiniekiem, organizācijā nostrādājot 12 gadus, pēdējo no tiem arī ģenerālsekretāra amatā, bet šī gada vasarā viņš paziņoja par aiziešanu. Kā oficiāli norādīja LFF, Pukinsks vēlējies vairāk laika veltīt ģimenei, tāpēc nolēmis atpūsties no saspringtā darba.

Tagad Pukinska vārds atkal izskan saistībā ar LFF, kuru pēc prezidenta Kaspara Gorkša atstādināšanas skārusi pamatīga krīze. LFF valde pirmdien vēl nelēma par organizācijas iespējamiem soļiem situācijas uzlabošanai, bet otrdien paredzētajā vēl vienā ārkārtas sēdē plānots balsot par piemērotāko ģenerālsekretāru. Pēc pirmdienas valdes sēdes uz šo vakanci kā iespējamie kandidāti tika paziņoti pašreizējais ģenerālseretāra pienākumu izpildītājs Mareks Gruškevics, Pukinsks un Vadims Ļašenko. Pēdējais no viņiem savu kandidatūru esot atsaucis, par to informējot valdes locekļus, bet pirmdienas vakarā arī Gruškevics nolēma atsaukt kandidatūru, jo valdē jau balsis esot sadalītas. Tādējādi Pukinsks palicis kā vienīgais potenciālais ģenerālsekretāra amata kandidāts.

7. oktobra LFF valdes ārkārtas sēdē izskanēja, ka Pukinsks 2019. gadā, neilgi pirms aizgāja no LFF, pārskaitījis ievērojamus finanšu līdzekļus SIA "Mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"), liecina LFF publiskotais valdes sēdes protokols. Tobrīd "MTC Staicele" vienīgais valdes loceklis bija Pukinsks, bet kā prokūrists ar paraksta tiesībām strādāja Māris Skujiņš.

Staiceles bāze jau gandrīz gadu ir LFF uzmanības lokā, jo radušās aizdomas par dažādiem finanšu aprites pārkāpumiem un iespējamo naudas līdzekļu izšķērdēšanu. Dokumentu nesakārtotība un dažādu nodibinājumu veidošana situāciju kādreiz slavinātajā Latvijas futbola paraugbāzē tikai sarežģījusi, bet LFF katru gadu ar ievērojamām subsīdijām atbalstījusi "MTC Staicele".

Vēl augustā LFF valdes atklātajā sēdē, skatot Staiceles jautājumu, Pukinsks neko neminēja par jau šogad pārskaitītajiem naudas līdzekļiem. Tagad atklājies, ka "MTC Staicele" šogad jau saņēmusi 100 000 eiro no LFF. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka Pukinsks naudu pārskaitījis šī gada aprīlī.

"Vai ir tiesa, ka LFF šogad jau veikusi 100 000 eiro aizdevumu "MTC Staicele"?" LFF valdes sēdē jautājis valdes loceklis Arturs Gaidels. Viņam atbildi sniedzis LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Jā, šādu lēmumu vienpersoniski pieņēma un līgumu noslēdza (LFF bijušais ģenerālsekretārs) E.Pukinsks."

Kā šajā valdes sēdē sacījis LFF ģenerālsekretāra pašreizējais pienākumu izpildītājs Mareks Gruškevics, "uz doto brīdi LFF ir atturējusies sniegt aizdevumu bez LFF valdes ziņas, kā tas ir noticis iepriekšējās vadības periodā".

Komentējot izskanējušo faktu, Pukinsks portālam "Delfi" nenoliedz, ka ir veikti vairāki aizdevumi Staiceles bāzei, kurus no LFF puses parakstījis viņš, bet no otras puses – tā brīža uzņēmuma prokūrists Skujiņš. Kā skaidro Pukinsks, LFF valdei savulaik bija vairākas sēdes saistībā ar Staiceles bāzi, kur arī viņam uzdots risināt situāciju.

"Jā, iespējams, Gorkšs nezināja par katru pārskaitījumu, bet mēs sēdējām vienā kabinetā un viņam bija jābūt lietas kursā. Kā zināms, LFF pārraudzībā bija arī skola, pedagogiem vajadzēja algas, vajadzēja apmaksāt rēķinus, lai neatslēgtu elektrību, ūdeni. Bija vairāki pārskaitījumi, nevis tikai viens 100 000 eiro apmērā," skaidro Pukinsks. "Mēs tikāmies ar Alojas novada domi, ar ("MTC Staicele" pašreizējo valdes locekli) Jāni Čaplinski, ar Staiceles bāzes vadītāju Jāni Bakmani – visu laiku naudas jautājums tika apspriests, un Gorkšs neko par to nezināja?"

Ar Pukinsku saistās arī viens no uzņēmumiem, par ko vairāk kļuva zināms pagājušajā nedēļā neilgi pirms LFF ārkārtas kongresa, kurā amatu zaudēja Gorkšs. Pukinskam savulaik piederēja "Creative Leadership", kas tagad nonācis viņa sievas īpašumā. Pusotra gada laikā līdz 2016. gada oktobrim LFF apmaksājusi šī uzņēmuma rēķinus vairāk nekā 20 000 eiro apmērā, bet vēlāk atsevišķi pārskaitījumi veikti 2017. un 2018. gadā.

Pukinsks skaidro, ka šie maksājumi veikti bēdīgi slavenā Barona ielas stadiona projekta ietvaros. Tā kā projekts izgāzies, tad viņš uzņēmumu pārrakstījis sievai, kurai bijusi sava biznesa vīzija. Vēlāk gan šis uzņēmums saņēmis dažus pārskaitījumus no LFF par "LFF klubu licencēšanas sporta kritēriju analīzi".

"Man tur bija alga stadiona projekta ietvaros, jo LFF valde aicināja mani uzņemties projekta virsvadību – iepazīties ar dokumentiem, tos pārbaudīt, utt. Darbam nebija sakara ar maniem pienākumiem kā izpilddirektoram, tāpēc bija atsevišķs līgums," tagad skaidro Pukinsks, neslēpjot, ka saņēmis naudu pāris gadījumos arī pēc stadiona sāgas beigām.

Pēc viņa teiktā, par uzraudzību viņš saņēmis 1600 eiro mēnesī, kas bijis papildus viņa atalgojumam pamatdarbā, kurā viņš strādājis uz pilnu slodzi - tāpat kā stadiona uzraudzības gadījumā. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš saņēmis atalgojumu arī tad, kad jau bijis skaidrs, ka Barona ielas projekts izgāzīsies līdz 2016. gada oktobrim.