Mančestras 'United' pamostas un iesit četras bumbas 'Real Betis' vārtos

Titulētais Anglijas klubs Mančestras "United" ceturtdien iesita četrus vārtus Spānijas kluba Seviljas "Real Betis" vārtos, sperot platu soli pretī UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfinālam.

Mančestras komanda mājās uzvarēja ar rezultātu 4:1 (1:1).

Mača sestajā minūtē Mančestras vienību vārtus guva Markuss Rešfords, kuram tie bija jau 26. vārti šosezon. Savukārt 32.minūtē neizšķirtu panāca Ajose Peress.

Marcus Rashford has scored 26 goals this season, exactly same amount of goals of last two seasons combined 🔴2️⃣6️⃣ #MUFC

He’s literally flying under ten Hag 🚀 pic.twitter.com/LRnA3JW6Rf