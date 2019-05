'Metta' atkal brūķē muti: treneris Riherts diskvalificēts uz divām spēlēm

Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komisija (LFF DK) trešdien, 15. maijā piespriedusi "Optibet" Latvijas virslīgas futbola kluba “Metta” galvenajam trenerim Andrim Rihertam diskvalifikāciju uz divām spēlēm par aizvainojošu un nepieklājīgu vārdu lietošanu.

Attiecīgais incidents noticis pēc 12. maijā aizvadītas virslīgas čempionāta spēles starp futbola klubiem “Metta” un “Ventspils”, kurā ar 2:1 uzvaru svinēja rīdzinieki. Riherts sodīts par “aizvainojošu un nepieklājīgu vārdu lietošanu FK "Ventspils" oficiālo personu virzienā”.

Trenerim, kurš iepriekš bijis arī Latvijas futbola izlases galveno treneru Aleksandra Starkova un Mariana Pahara asistents, piešķirts 140 eiro naudas sods.

Jau vēstīts, ka 9. maija sēdē 350 eiro sods tika piešķirts “Metta” pārstāvim Aleksandram Mihelsonam par neētiska rakstura izteikumiem "BFC Daugavpils" uzbrucēja Vugara Askerova virzienā.

Rihertam pēcspēles preses konferencē toreiz tika uzdots jautājums, vai viņš dzirdējis, kā futbola skolas "Metta" ģenerālsekretāra Ģirta Mihelsona tēvs Aleksandrs Mihelsons nosaucis Askerovu par "čurku".

"Starp Ģirta tēvu un Vugaru? Nē, to es neredzēju. Aleksandrs Mihelsons? Man noteikti viņa vietā jāatvainojas, ja viņš tā nosauca. Viņš ir padomju cilvēks, kurš noteikti ar padomju leksiku bārstījās. Neko sliktu jau viņš negribēja. Ja kāds ir aizvainots, varu atvainoties arī viņa vietā. Gan jau viņš atvainosies arī pats," žurnālistiem atbildēja Riherts.

Trešdien notikušajā sēdē DK lēma apturēt lēmumu attiecībā uz naudas soda piemērošanu “Metta” vienībai. Lietas materiāli iesniegti izskatīšanai LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas sēdē, pēc kuras tiks pieņemts atkārtots lēmums.

Bargāko diskvalifikāciju starp spēlētājiem nopelnījis Latvijas izlases apritē pabijušais futbola kluba “Jelgava” pussargs Dāvis Indrāns. 23 gadus vecais futbolists nevarēs piedalīties nākamajās divās virslīgas spēlēs, kā arī ticis sodīts ar 140 eiro lielu sodu par apzinātu brīdinājuma saņemšanu 8. maija spēlē starp “Ventspils” un “Jelgava” vienībām.

Vairāki sodi arī izdalīti LFF organizēto sacensību zemākajā līmenī – 2. līgas čempionātā jeb pēc spēka trešajā spēcīgākajā līgā (šogad gan pakāpi augstāk ir gan 1. līga, gan 1. līga B).

Sporta klubam “Cēsis”, futbola klubam Kuivižu “Spartaks”, kā arī futbola klubam “Kalupe/Daugavpils novads” ieskaitīti zaudējumi 0:3 par “trenera ar atbilstošu trenera licenci klātbūtnes nenodrošināšanu”.

Sašutumu sociālajā vietnē “Twitter” par to paudis “Cēsis” vienības treneris Entonijs Makmallens, kurš publicējis atklātu vēstuli futbola federācijai.

An open letter to the LFF @kajbumba (english version in the comments) pic.twitter.com/IsZSBVAj3v