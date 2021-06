Šī ir patiesi skumja diena visam Latvijas futbolam, sarūgtinājumu neslēpj LFF

Šī ir patiesi skumja diena visam Latvijas futbolam, bet ceram, ka "Ventspils" spēs atgriezties uz stabilitātes takas, pēc Kurzemes kluba saņemtajām lielajām soda sankcijām viedokli pauž Latvijas Futbola federācija.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka "Ventspils" kluba prezidents un vēl nesen galvenais akcionārs Adlans Šišhanovs saņēmis mūža diskvalifikāciju no futbola, "Ventspils" klubs saņēmis septiņu gadu diskvalifikāciju no UEFA Eirokausu sacensībām, bet Djakinam piespriesta četru gadu diskvalifikācija no visām ar futbolu saistītām lietām.

"Ventspils", Šišhanovs un Djakins sodus saņēmuši par "krāpšanu, kukuļošanu un / vai korupciju" un par "maču un sacensību integritātes pārkāpumiem". Tas ir lielākais futbola spēļu sarunāšanas skandāls Latvijas vēsturē. Ņemot vērā, ka sodus ir piespriedusi UEFA, "Ventspils" pārkāpumi, visticamāk, saistās ar starptautiskām spēlēm.

"Šī ir patiesi skumja diena visam Latvijas futbolam. Vēl skumjāka tā ir tradīcijām un vēsturiskiem panākumiem bagātajai patiesajai Ventspils futbola saimei, kas ilgus gadus ir strādājusi ar neviltotu mīlestību pret futbolu, padarot šo klubu par vienu no atpazīstamākajiem vārdiem Latvijas futbolā. Cilvēkiem, kuri nes atbildību par konkrētajiem notikumiem, nav nekāda sakara ar to, kas patiesībā ir Ventspils futbols un cik svarīgs tas ir Latvijas futbola vēstures griezumā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko.

"Ir atzinīgi jānovērtē fakts, ka šādas lietas nāk gaismā, ka cīņa pret šādu cilvēku atrašanos futbolā neguļ ne Latvijā, ne Eiropas sacensībās, un ka vainīgie tiek saukti pie atbildības. Mūsu speciālisti sadarbībā ar vietējām institūcijām un UEFA kolēģiem paveic lielu neredzamo darbu, lai vienā vai otrā formā, agrāk vai vēlāk, bet aizdomas pārvērstos par faktiem un vainīgie tiktu izgaismoti. No otras puses ir patiesi skumji redzēt, kā ticis aptraipīts vārds klubam, kas ir bijis līdzjutēju tik mīlēts un agrāk tik skaļi licis runāt par Latvijas futbolu. Cilvēki, kas par to ir atbildīgi, nekādi nepārstāv tās vērtības, uz kurām klubs savulaik tika izveidots un balstīts," saka LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

LFF izsaka cerību, ka FK "Ventspils" klubs spēs atgriezt stabilitāti tā profesionālās komandas ikdienā un ar saviem nākotnes darbiem spēs šo situāciju vērst par labu. Tāpat LFF izsaka cerību par turpmāku un netraucētu Ventspils futbola akadēmijas darbu pie jaunatnes futbolistu sagatavošanas.

"Futbols ir karalis ne tikai līdzjutēju acīs, bet arī cīņā pret rezultātu ietekmēšanu. Kamēr daudzos citos sporta veidos par šo problēmu runā tikai kuluāros un vien retu reizi kāds saņem pelnīto sodu, futbola pasaule šai problēmai skatās acīs un aktīvi cenšas to apkarot. Kā LFF prezidents uz šo situāciju skatos ar patiesām skumjām, jo zinu, kas patiesībā ir Ventspils futbols – tā ir ilgus gadus būvēta sistēma ar pilnvērtīgu futbola attīstības piramīdu no bērniem līdz profesionālajam futbolam. Tas ir viens no treknākajiem punktiem uz Latvijas futbola kartes. Šo apstākli mēs nedrīkstam ignorēt. Tāpēc vērtēsim, kā Ventspils futbola ģimenei palīdzēt turpināt attīstību pēc šāda lēmuma, kuram nenoliedzami būs virkne seku. Lielais un plašais Ventspils futbols nedrīkst ciest atsevišķu negodīgu personu rīcības dēļ. Savukārt kā UEFA dalībvalsts federācijas prezidentam man uz šo situāciju ir jāskatās arī no otras puses – ir gandarījums, ka negodprātīgi futbola darboņi agrāk vai vēlāk saņem pēc nopelniem. Gan vietējā, gan starptautiskā mērogā mūsu aktīvā iesaiste godīgas spēles principu aizstāvēšanā nes rezultātus. Tas ir ilgtermiņa darbs, no kura absolūtais vairums sabiedrībai ir neredzams. Sargāsim mūsu futbolu kopīgiem spēkiem arī turpmāk!" piebilst LFF prezidents Vadims Ļašenko.