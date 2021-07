'Šišhanova purvs' - Moldova. 'Futbolisti ir izsalkuši - apsolīju 30 tūkstošus'

"Ir tāda brīnumzeme kā Albānija. Lūgšu UEFA, lai "Ventspilij" nekad neļauj spēlēt Albānijā. Jo katru reizi, kad "Dacia" vai "Ventspils" spēlēja pret albāņiem, allaž tik vien dzirdēju baumas par to, kā esam spēlējuši, kādā ātrumā tas vai cits spēlētājs ir skrējis…," šā gada martā intervijā UEFA inspektoriem sacīja tobrīd vēl amatu nepametušais "Ventspils" prezidents Adlans Šišhanovs, kurš trīs mēnešus vēlāk tika atzīts par vainīgu divu izbraukuma spēļu Albānijā manipulēšanā.

Tāpat agrāk lielas aizdomas bija par Šišhanova iepriekšējā kluba Kišiņevas "Dacia" spēlēm pret Albānijas "Teuta". Taču pirms "Ventspils" un brīnumzemes Albānijas Šišhanovs aptuveni desmit gadus izklaidējās Moldovā, kuras futbolu pēc pārcelšanās uz Latviju nevairījās kritizēt un dēvēt par purvu. Žurnālisti Uldis Strautmanis ("Delfi") un Agris Suveizda (Sportacentrs.com) turpina rakstu sēriju par Adlana Šišhanova un Oļega Gavrilova sadarbību spēļu ietekmēšanā, kas secināma no lēruma iegūto dokumentu Šišhanova un futbola kluba "Ventspils" disciplinārlietā.

Šišhanovu uz Moldovu uzaicināja miljardieris un "Dacia" īpašnieks



Ingušu uzņēmēja Adlana Šišhanova vārds Moldovas futbolā pirmoreiz skaļi uzvirmoja 2008. gada vasarā, kad viņš spēlē starp "Dacia" un "Zimbru" sakāvās ar līdzjutēju un tika aizturēts, bet vēlāk aizturējumā, cenšoties izpestīt Šišhanovu, nokļuva arī "Dacia" īpašnieks Gabriels Stati, kurš 2007. gadā kļuva par jaunāko miljardieri Moldovā. "Moldovas Republikā neko nemeklēju līdz brīdim, kad Odesā iepazinos ar Moldovas pilsoni un biznesa partneri Gabrielu Stati. Jau vairāk nekā 15 gadu dienvidu Palmīrā (Odesā) man ir māja, jahta," pirms septiņiem gadiem intervijā portālā "Sports.md" teica Šišhanovs. "Pēc kāda laika Gabi kļuva par manu draugu, un viņš mani arī uzaicināja uz Kišiņevu – uz savas mammas dzimšanas dienu. Beigās es nokļuvu...izolatorā."

"Tas notika nākamajā dienā pēc svinībām. Gabi uzaicināja apmeklēt viņa komandas spēli pret "Zimbru". Mača laikā viens no "Zimbru" līdzjutējiem uzvedās nekaunīgi un apvainoja krietni vecāku vīrieti. Nolēmu iejaukties un iesitu fanam. Mani aizturēja un četras dienas noturēja īslaicīgas aizturēšanas izolatorā. Šis incidents neatstāja uz mani negatīvu iespaidu. Vēl vairāk, nedaudz vēlāk sāku finansēt "Dacia" klubu," turpināja Šišhanovs, kurš oficiālā amatā "Dacia" nonāca tikai ap 2010. gadu, kļūdams par sporta direktoru. 2011. gadā "Dacia" pārtrauca Tiraspoles "Sheriff" 10 gadus ilgušo dominanci un izcīnīja savu pirmo (un vienīgo) titulu, taču 2011. gada aprīlī Šišhanovs negaidīti pārgāja uz "Dacia" konkurentu "Zimbru", oficiāli kļūdams par tā līdzīpašnieku. Moldovā gan bija milzu aizdomas, ka Šišhanovs vienlaikus turpina stutēt abus klubus, un jau 2012. gada oktobrī pēc virknes skandālu Šišhanovs pameta "Zimbru", bet "Dacia" oficiāli atgriezās 2013. gada jūlijā un tā īpašnieks bija līdz pat kluba pēdējai dienai augstākajā līgā 2017. gada izskaņā, neilgi pēc tam jau nokļūstot Ventspilī. Moldovas varas iestādes gan pamatoti apšaubīja, vai Šišhanova kontrolētie klubi aprobežojās tikai ar jau diviem nosauktajiem.

Divi krimināli grupējumi – Singapūras un Šišhanova



Šišhanova klubos "Dacia" un "Zimbru" viņa oficiālās valdīšanas laikos netrūka aizdomu un kratīšanu no varas iestāžu puses, ko Šišhanovs dēvēja par pasūtījuma darbībām no savu pretinieku puses (un apsūdzībām atbilstoši notiesājoši spriedumi patiešām nesekoja). Īpašs brīdis valsts centienos stāties pretī noziedzībai futbola laukumos un kabinetos pienāca 2015. gada martā, kad faktiski vienlaikus notika aizturēšanas saistībā ar diviem krimināliem grupējumiem, kuri centušies manipulēt ar futbola spēlēm. Viens no šiem grupējumiem tika nodēvēts par Šišhanova grupu, un uzreiz pēc Moldovas čempionāta spēles starp "Dacia" un "Dinamo-Auto", kurā "Dacia" uzvarēja ar 6:2 (starp citu, "Dacia" pamatsastāvā izgāja Latvijas izlases pussargs Andrejs Kovaļovs, kurš drīz pēc tam pārgāja uz Rīgas "Skonto", bet ar "hat-trick" izcēlās topošais ventspilnieku galvenais treneris Viorels Frunze), tika aizturētas 12 personas, ieskaitot futbolistus un amatpersonas. "Dinamo-Auto", kurā ierasti netrūka no "Dacia" īrētu spēlētāju, kļuva par vienu no pirmajiem klubiem, par kuru varas iestādēm nebija šaubu, ka to slepus finansē Šišhanovs. Zīmīgi, ka pagājušo Eirokausu sezonu ventspilnieki sāka tieši pret "Dinamo-Auto", mājās uzvarēdami ar 2:1.

Nacionālais antikorupcijas centrs Šišhanova grupu turēja aizdomās par spēļu sarunāšanu, nelegālu likmju veikšanu, nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu. Tika uzskatīts, ka "Dinamo-Auto" prezidents Dumitru Margarints sadarbībā ar "Dacia" viceprezidentu Ruslanu Kmitu laika posmā no 2014. gada septembrim līdz 2015. gada martam organizēja abu klubu savstarpējo spēļu sarunāšanu. Tāpat "Dacia" tika turēta aizdomās par spēļu sarunāšanas procesā iegūtās naudas legalizēšanu un turpmāku likmju izdarīšanu. No 2010. līdz 2015. gadam "Dacia" kontā esot ienākuši aizdevumi 413,8 tūkstošu ASV dolāru un 650,5 tūkstošu eiro apmērā no Britu Virdžīnās reģistrētā uzņēmuma "Bloomberry Trading" un apturētiem kontiem Latvijas bankā ABLV. Arī šis ieraksts laikam neizbrīna, jo 2014. gada Moldovas finanšu krīzē, kad no trim bankām tika izkrāpts aptuveni miljards ASV dolāru jeb astotā daļa valsts iekšzemes kopprodukta, neiztika arī bez futbola pieminēšanas un iespējamas klubu kontu izmantošanas līdzekļu apritē un legalizācijā. Par vienu no banku krīzes galvenajiem iespējamajiem labuma guvējiem tika uzskatīts Izraēlā dzimušais Moldovas uzņēmējs un politiķis Īlans Šors, kura vadītais Orhejas "Milsami" futbola klubs 2015. gadā izcīnīja savu pagaidām vienīgo titulu. Arī Šors ir viens no Stati draugiem – Gabriels, kurš turpināja būt "Dacia" goda prezidents, 2009. gadā tika turēts aizdomās par Moldovas nekārtību un, kā to sauca pozīcija, iespējama apvērsuma finansēšanu, bet pašlaik ir ierauts lielā tiesas prāvā pret Kazahstānu.

2015. gada izmeklēšanas laikā tika secināts, ka Šišhanovs ir ne tikai "Dacia" īpašnieks, bet pastarpināti kontrolē arī tādus klubus kā "Dinamo-Auto" un "Academia", bet 2018. gada janvārī Moldova lūdza "Sportradar" izanalizēt "Zimbru", "Academia", "Costuleni", "Dinamo-Auto", "Rapid" un "Sfintul Gheorghe" savstarpējās spēles, uzskatot, ka visi minētie klubi varētu būt Šishanova ietekmē. Dažus mēnešus vēlāk, kad Šišhanovs jau bija kļuvis par "Ventspils" īpašnieku, tika pratinātas 17 ar "Dacia" saistītas personas, jo kluba vadība tika turēta aizdomās par nodokļu nemaksāšanu lielos apmēros. Gadu iepriekš, kad Šišhanovs vēl bija klubā, sāktās krimināllietas galvenais aizdomās turamais bija tieši Šišhanovs, kurš kopš 2017. gada septembra vairs neuzturējās Moldovā. Izmeklētāji secināja, ka futbolisti un kluba darbinieki no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada februārim aploksnēs esot saņēmuši vairāk nekā 60 miljonus leju jeb aptuveni trīs miljonus eiro un tādējādi valsts budžetam secen gājuši 10 miljoni leju jeb nepilns pusmiljons eiro. Šišhanovs gan atkal pilnībā noliedza vainu.

"Zimbru" līdzīpašnieka posteni Šišhanovs pameta 2012. gada oktobrī – pēc tam, kad septembrī varas iestādes aizdomās par spēļu sarunāšanu un likmju izdarīšanu veica kratīšanu "Zimbru" birojā un spēlētāju mājās. Aizdomas bija arī par citiem klubiem, ieskaitot "Dacia". Oficiāli Moldovas futbolā Šišhanovs atgriezās 2013. gada jūlija izskaņā, kļūdams par "Dacia" prezidentu, tādējādi aizdomīgās Eirokausu spēles 2013. gada jūlija sākumā visdrīzāk vēl notika bez Šišhanova juridiskas klātbūtnes. Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā "Dacia" izbraukuma vārtu dēļ izsita Albānijas "Teuta", izbraukumā zaudējot ar 1:3 un mājās revanšējoties ar 2:0. Izbraukuma spēlē līdz sākumam un pie rezultātiem 0:0 un 1:1 bijušas ļoti aizdomīgas likmes uz "Dacia" zaudējumu, tāpat likmes izdarītas uz vairāk nekā 2,5, 3,5 un 4,5 vārtiem un "Dacia" zaudējumu tieši ar vieniem vārtiem pie rezultāta 1:3. Tādējādi spēlei šķietami vajadzējis beigties ar 3:2 "Teuta" labā, tomēr visu nepieciešamo acīmredzot neesot izdevies nokārtot. Savukārt atbildes spēlē kāds likmju veicējs esot bijis ļoti pārliecināts, ka spēlē būs tieši divi vārti, liekot likmes gan uz vairāk par 1,5, gan mazāk par 2,5 vārtiem. "Betfair" secināja, ka tas ir bijušais "Dacia" prezidents Rustams Polonkojevs, kura brālis Mužahirs turpināja strādāt kluba sporta direktora amatā (viņš 2015. gadā bija viena no aizturētajām personām). Rustams Polonkojevs par šo spēli esot ieguvis 5,3 tūkstošus sterliņu mārciņu, bet 25. jūnijā trīsreiz lielāku summu ieguva, liekot uz "Dacia" uzvaru atbildes spēlē pār Ukrainas "Chornomorets" (viesos 0:2, mājās 2:1). Šī konkrētā spēle gan neesot bijusi aizdomīga, taču lielā likmju skaita uz "Dacia" mačiem dēļ Polonkojeva abi konti tika apturēti. Lai arī viegli nojaust, ka lielais vairums tamlīdzīgu likmju tiek izdarīts Āzijas tirgū, Polonkojevs nav vienīgais, kurš to darījis arī tradicionālajos bukmeikeru kantoros – tā, piemēram, no 2010. līdz 2012. gadam 14 futbolisti no "Dacia", "Costuleni", "Tiraspol" un "Rapid" tika pieķerti likmju izdarīšanā uz savām spēlēm personīgajos "bwin.com" kontos.

Savukārt otrs atklātais kriminālais grupējums bijis no Singapūras. Kamēr varas iestādes aizturēja "Dacia" un "Dinamo-Auto" pārstāvjus, aizturējumā nokļuva arī divi Singapūras pilsoņi Titani Periasami un Fua Buns Keons, kuri esot piedāvājuši 50 tūkstošus ASV dolāru Moldovas Futbola federācijas viceprezidentam, lai Moldovas U21 izlase 2015. gada 30. martā ar noteiktu rezultātu zaudētu vienaudžiem no Beļģijas, un viņi tika pieķerti pēc divu iemaksu 4750 dolāru vērtībā veikšanas, kas bija paredzētas nodošanai spēlētājiem. Moldovā Titani bija arī 2014. gada augustā ar mērķi sarunāt "Dinamo-Auto" spēles. Esot izdevies rekrutēt sešus futbolistus, kurus esot savaņģojuši gruzīnu dvīņi Pavle un Valters Horguašvili, kuri agrāk spēlēja Moldovas grandā "Sheriff", bet pēc tam karjeru turpināja Somijas "RoPS", kur kopā ar sešiem Zambijas futbolistiem Singapūras grupējuma pavadā tika apsūdzēts spēļu manipulācijā. Šā Singapūras grupējuma galvenais koordinators esot neviens cits kā Vilsons Radžs Perumals, kurš ticis turēts aizdomās un arī notiesāts virknē spēļu sarunāšanas skandālu vairākās pasaules daļās. 2014. gadā CNN intervijā viņš apgalvoja, ka ir sarunājis līdz pat 100 spēlēm, ieskaitot FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas mačus, bet 2015. gadā nāca klajā viņa autobiogrāfija "Kelong Kings" par sporta notikumu ietekmēšanu. Pirms pusotra gada saikne ar Perumalu un Periasami bijusi arī saistībā ar spēļu ietekmēšanu Kenijā, stāstā figurējot arī portugāļu trenerim Divaldu Alvišam, kurš agrāk jau tika uz vairākiem mēnešiem diskvalificēts Lietuvā, vadot "Kruoja".

Šišhanova un Gavrilova kopdarbība Moldovā



Mūsu rīcībā esošajos UEFA izmeklēšanas dokumentos atrodamas sarakstes starp Šišhanovu un no Latvijas futbola uz mūžu diskvalificēto Oļegu Gavrilovu, kas iegūtas no Gavrilovam 2019. gadā kriminālizmeklēšanas laikā atsavinātā telefona. Un šīs sarakstes ar lielu pārliecību ļauj apgalvot, ka abi kungi cieši sadarbojušies spēļu sarunāšanā gan Šishanova laikā "Ventspilī", gan arī "Dacia" ērā. Par "Ventspils" epizodēm rakstījām jau iepriekš, bet šajā rakstā sīkāk pieskarsimies trim spēlēm ar Moldovas klubu dalību. Pirmkārt, 2016. gada 26. jūnija vakarā Šišhanovs divas dienas pirms Eiropas līgas pirmās spēles Azerbaidžānā pret "Kapaz" (0:0) aicināja Gavrilovu izdarīt 50 vienību likmi uz mums ("Dacia") ar nulli: "Svilpis apsolīja." Pēc spēles beigām Gavrilovs rakstīja Adlanam: "Izņemt, skaidrā un pārsūtīt. Šodien – nav daudz. Bet galvenais, ka rezultāts nav slikts. Mājās galvenais neielaist." Mājās "Dacia" gan zaudēja ar 0:1 un izstājās no Eirokausiem.

Konkrētākas un tādēļ – "skaļākas" sarakstes gan ir par citām spēlēm. Mēnesi vēlāk Moldovas čempionātā tikās "Academia" un "Ungheni", mājiniekiem uzvarot ar 4:1 un pēc pirmā puslaika rezultātam esot 3:0. Spēles rītā Šišhanovs Gavrilovam deva norādījumus, ka visā spēlē jāliek uz "Academia" -1,5 handikapu un vairāk nekā 3,5 gūtiem vārtiem, bet pirmajā puslaikā jāliek uz vairāk nekā 1,5 vārtiem un "Academia" uzvaru. Trīs stundas vēlāk Šišhanovs vēlreiz pieminēja tās pašas likmes, no kurām visas, kā redzams, arī izgāja: "Dari šādi. Kolīdz viņi apstiprinās, uzreiz sūtīšu tev "ok". Domāju, stundas laikā viss atrisināsies." Gavrilovs, kurš jau bija sācis veikt likmes vēl pirms oficiālā apstiprinājuma, pēc spēles atskaitījās, ka uzlicis vairāk nekā 40 un ka peļņa bijusi 26500. Atgādinām, ka "Academia", ko šajā spēlē trenēja topošais ventspilnieks Frunze, bija starp Šišhanova neoficiāli kontrolētajiem klubiem. Savukārt "Ungheni" galvenais treneris bija cits moldāvs Vadims Borecs, kurš pēcāk trenēja arī "Sfintul Gheorghe" un no 2019. līdz 2020. gadam bija Eduarda Emša galvenais treneris Armēnijas klubā "Noah".

Trešā spēle bija 2017. gada 26. novembrī – Moldovas 2017. gada sezonas pēdējā kārtā, kas vienlaikus bija arī "Dacia" pēdējā spēle Moldovas augstākajā līgā. Kišiņevas "Dacia", kas turpināja cīņu par bronzu un bija izteikta spēles favorīte, viesojās pie Tiraspoles "Dinamo-Auto", kurai vajadzēja uzvaru, lai izvairītos no pēdējās vietas. Nedaudz vairāk nekā divas stundas līdz mačam Šišhanovs ar Gavrilovu nervozi gaidīja bukmeikeru izliktās līnijas, īpaši pirmā puslaika. Sagaidījis koeficientus, Gavrilovs pusstundu pirms spēles piedāvāja "Dacia" uzvaru pirmajā puslaikā ar 2:0 vai 2:1, Šišhanovs piedāvāja 2:2 un likt uz "vairāk vārtiem", bet Gavrilovs atgādināja, ka tad, liekot uz "Dinamo-Auto" Āzijas handikapu +0,25, uzvarētu tikai puse likmes. "1:2 viņi ("Dinamo-Auto" labā) – vislabāk," atbildēja Šišhanovs. Gavrilovs piedāvāja vispirms likt uz spēles favorītes "Dacia" Āzijas handikapu -0,75, lai vēl vairāk paceltu koeficientus uz pastarīšiem mājiniekiem un tad liktu uz "Dinamo-Auto". Pirms spēles koeficients uz "Dinamo-Auto" uzvaru bija ap 4,5, bet tiešraides likmēs ap desmito minūti jau bija pacēlies līdz 6,2.

"Manējie zina, ka pirmajās 15 minūtēs vajag 0:0 un ka rezultātu pateiks tikai pēc tam," sacīja Šišhanovs, kurš neilgu laiku kā vairs neuzturējās Moldovā, un tolaik "Dacia" galvenais treneris jau bija Frunze. No Šišhanova un Gavrilova sarakstes noprotams, ka Gavrilovs ap 15. minūti licis septiņus tūkstošus uz "vairāk" un astoņus tūkstošus uz "Dinamo-Auto" Āzijas handikapu +0,25. "Vajag normāli izdarīt – tur visi ir izsalkuši," bilda Šišhanovs, kura vadītajos klubos, īpaši pirms Šišhanova došanās prom, algu un prēmiju kavēšanās bija ierasta lieta. Komandām sešās minūtēs gūstot trīs vārtus, 26. minūtē rezultāts jau bija 2:1 "Dinamo-Auto" labā un viss šķietami ritēja pēc spēlmaņu scenārija – nokārtots gan "vairāk par 2,5 vārtiem", gan arī mājinieku Āzijas handikaps 0,25, taču dažas minūtes vēlāk Gavrilova un Šišhanova čatā sākās panika. "Bļ*, nu p*zdec, d*rsā. Nav (koeficientu). Uzmetiens. Vispār noņēma, k*ces. Nav līnijas, nav spēles. P*zdec, bļ*. Jau otro reizi šādi," rakstīja Gavrilovs. "D*rsā. Pa tukšo...Rīt viņiem apsolīju 30 atvest. Rīt būs p*zdec. Viņi taču 30 gaida. Tie ir futbolisti, tu taču viņus zini – mums pateica, mēs izdarījām. Lūk, viņu atbilde. Turklāt viņiem pateiks, kas bija sākumā. Labi, varbūt otro puslaiku vēl iedos," atbildēja Šišhanovs. Gavrilovs saskaitīja, ka peļņa varētu būt sanākusi ap 12-14. "P*zdec," noteica Šišhanovs. Spēle tobrīd gan vēl nebija galā, un stāsta atrisinājumu zina tikai abi iesaistītie varoņi. "Dinamo-Auto" uzvarēja ar 3:2, un galotnē abas komandas pie rezultāta 3:2 nerealizēja pa 11 metru soda sitienam.

Uz Ventspili līdzi ņēma savus spēlētājus, trenerus un funkcionārus



Rustama Polonkojeva, Šišhanova radinieka, kurš izdarīja likmes uz "Dacia" un "Ventspils" spēlēm, un "Ventspils" jaunā lielākā akcionāra Aslambeka Edilsultanova, kurš kopā ar Polonkojevu un Gavrilovu devās uz tikšanos ar albāņiem un kura IP adreses esot saistītas ar Polonkojeva derību kontu darbībām, saikni ar Šishanova laiku "Ventspilī" noteikti atceraties arī no iepriekšējiem rakstiem. Un viņi nebūt nav vienīgie, kuri Šišhanova tuvumā bijuši abos klubos. Tā, piemēram, "Dacia" pēdējā spēlē, kuru Šišhanovs un Gavrilovs manipulēja, komandu vadīja Frunze, kurš no 2020. gada ziemas līdz 2021. gada aprīlim trenēja "Ventspili", bet "Dacia" sākumsastāvā todien devās gan Abdulgafars Mamahs, kurš galotnē nopelnīja pendeli uz saviem vārtiem (tā netika realizēta), gan Amansiu Fortišs, kurš neilgi pirms tam savu pendeli aizsita garām. Viņi abi jau nākamajā gadā bija "Ventspils" līderi, un Mamaha un Šišhanova sadarbība ilga ļoti ilgi.

Vairāk nekā 80 spēļu Togo izlasē aizvadījušais un piecu Āfrikas Nāciju kausu sastāvā iekļautais aizsargs Moldovā ieradās kā "Sheriff" spēlētājs, bet no 2011. līdz 2017. gadam spēlēja "Dacia", šā kluba rindās Moldovas augstākajā līgā aizvadīdams 176 spēles. No 2018. gada līdz pat šā gada 10. maijam Mamahs pārstāvēja "Ventspili", Virslīgā piedalīdamies 65 spēlēs, un pamatsastāvā izgāja arī visās trijās manipulētajās izbraukuma spēlēs Eiropas līgā. Šišhanova ērā "Ventspils" sastāvā Virslīgā kaut sekundi aizvadīja 43 leģionāri, no kuriem astoņi agrāk bija spēlējuši "Dacia" (Mamahs, Steniu, Amansiu, Pavlovs, Neziri, Kožokaru, Palavandašvili un Slinkins), divi bija spēlējuši citos Moldovas klubos (Baptista "Zimbru" un Žo "Sheriff"), bet vēl viens (Alijevs) pārnāca no Ingušijas kluba "Angusht", kuru vismaz agrāk Šišhanovs atbalstīja finansiāli. Īpaši liela bijušo "Dacia" futbolistu koncentrācija bija 2018. gadā, kad no 13 klāt nākušajiem ārzemniekiem tādu bija seši.

Šišhanova trīs sezonu ar astīti laikā "Ventspils" komandas stūre pilnvērtīgi tika uzticēta trim treneriem, un arī viņi visi iepriekš trenēja "Dacia" – gan aprīlī demisionējušais Frunze, kurš "Dacia" beidza futbolista karjeru un kura trenera CV atrodams arī "Dinamo-Auto", gan arī pirmo sezonu treneri melnkalnietis Dejans Vukičevičs un kādreizējais Aleksandra Starkova palīgs Igors Kļosovs. Vukičevičs "Dacia" vadīja 2014. gadā un vairākos posmos trenējis arī Melnkalnes "Zeta", kas agrāk esot saņēmusi maksājumus no ārzonu uzņēmuma, kas saistīts ar Šišhanovu un "Dacia", bet Kļosovs pie "Dacia" stūres bija no 2016. gada augusta līdz 2017. gada februārim. Šišhanova laikā visilgāk pie "Dacia" stūres bija kādreiz lieliskais PSRS futbolists Igors Dobrovoļskis, kurš 2020. gada vasarā Ventspilī Eirokausos zaudēja kā "Dinamo-Auto" galvenais treneris. Pagājušā gada izskaņā Seulas olimpiskais čempions, Čempionu līgas uzvarētājs ar Marseļas "Olympique" un bijušais Moldovas izlases treneris tika pie aizdomās turamā statusa kārtējā Moldovas futbola spēļu sarunāšanas skandālā. Apjomīgā afērā, kurā 2020. gada otrajā pusē vien esot sarunāts vairāk par 20 spēlēm un nelikumīgi iegūti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro, aizdomās turamā statuss tika piemērots 11 personām no pieciem Moldovas augstākās līgas klubiem.

Interesanti, ka nieka dažas nedēļas pirms 2015. gada marta vērienīgā policijas reida pavisam neilgi "Dacia" galvenā trenera amatā pabija arī baltkrievu treneris Oļegs Kubarevs, kurš sezonas vidū pārgāja no konkurentes "Zimbru", taču jau pēc divām oficiālām spēlēm tika atlaists. Toreiz Kubarevs un Šišhanovs apmainījās laipnībām ar ārzemju mediju starpniecību. "Jūs taču zināt, ka "Dacia" vadībai nav nekādas saistības ar Moldovu. Tā komanda vispār ir ļoti specifiska – domāta tīri saimniekam. Klubu vada viens cilvēks – Adlans Šišhanovs -, un dara visu tā, kā redz. Pats lemj, kā spēlēt stratēģijas, taktikas ziņā. Un viņa tiesības ir trenerus mainīt kaut katru kārtu. Tādēļ tur nav vajadzīgs treneris, bet gan izpildītājs vai izklaidētājs. Pat nezinu, kā to pareizi nosaukt," baltkrievu medijā "Pressball" teica Kubarevs, kurš neslēpa, ka treniņnometnē Šišhanovs mēdza arī pats veikt maiņas – tiesa gan, tās atbildušas sākotnējam plānam, tikai varēja nedaudz atšķirties izdarīšanas brīdis. Šišhanovs savukārt "Sports.md" lielījās, ka vairākas spēles treniņnometnē uzvarējis pašrocīgi, to veicot kā eksperimentu – kā atbildi Kubareva rezultātu nenesošajam aizsardzības futbolam. Šišhanovs pauda, ka rekordnaudu saņemošo Kubarevu atlaidis, jo to gribējuši 80% spēlētāju, un paziņoja, ka nožēlo viņa piesaisti. Pusotru gadu vēlāk Kubarevs aizveda Jūrmalas "Spartaku" līdz Latvijas titulam. Šišhanova bijušo treneru sarakstā varam atrast arī Latvijā savulaik aizturēto moldāvu Ivanu Tabanovu, kurš pameta "Zimbru" neilgi pēc Šišhanova kļūšanas par kluba līdzīpašnieku un kurš vēlāk divos posmos vadīja Gavrilovam pietuvināto Daugavpils "Daugavu".