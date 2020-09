Spānija Nāciju līgā pašā mača galotnē izrauj neizšķirtu pret Vāciju

Spānijas futbola izlasei ceturtdien Nāciju līgas A ceturtās grupas pirmajā spēlē izdevās izcīnīt punktu, spēlējot neizšķirti ar Vāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spānija viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar Vāciju.

Mača 51.minūtē Tīmo Verners soda laukuma aprisēs saņēma bumbu, pēcāk izkārtoja sev ērtāku sitiena pozīciju un izpildīja netveramu raidījumu vārtu tīklā.

Tikmēr spāņiem neizšķirtu izdevās izraut jau kompensācijas laika sestajā minūtē. Rodrigo pa laukuma malu pietuvojās gala līnijai un īsi pirms tās bumbu iecentrēja soda laukumā, kur pārākais "otrajā stāvā" bija "Valencia" kluba aizsargs Hose Luiss Gaja.

Šajā deulī laukumā 46.minūtē devās 17 gadus vecais Ansumane Fati, kuram tā bija valstsvienībā. Futbolists debiju izlasē piedzīvoja 17 gadu un 308 dienu vecumā, bet 1936.gadā par dažām nedēļām jaunāks laukumā devās Anhels Zubieta.

Šīs pašas grupas otrā deulī Ukraina mājās ar 2:1 (1:1) uzvarēja Šveici.

Ukraiņus pirmo reizi vadībā 14.minūtē izvirzīja Andrijs Jarmoļenko, taču Hariss Seferovičs četras minūtes līdz puslaika beigām atgrieza neizšķirtu - 1:1. Uzvaras vārtus 68.minūtē iesita Aleksandrs Zinčenko.

Līdz ar uzvaru Ukraina A ceturtajā grupā ir pirmā ar trim punktiem, tālāk ar vienu punktu seko Spānija un Vācija, bet Šveice pagaidām palikusi bez punktiem.

Tikmēr B trešās grupas spēlē Krievija mājās ar 3:1 (0:0) uzvarēja Serbiju.

Divus vārtus Krievijas izlasē iesita Artjoms Dzjuba, bet vēl reizi precīzi sita Vjačeslavs Karavajevs. Vienīgos vārtus Serbijas valstsvienībā guva Aleksandrs Mitrovics.

Otrā šīs grupas spēlē Ungārija viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Turciju.

Uzvaras vārtus spēles 80.minūtē guva Dominiks Soboslajs.

Pēc vienas aizvadītas spēles B trešās grupas galvgalī ar trim punktiem atrodama Krievija un Ungārija, savukārt Serbija un Turcija pie punktiem vēl nav tikušas.

Citviet B ceturtās grupas spēlē Bulgārija mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar Īriju.

56.minūtē Božidars Krajevs vadībā izvirzīja bulgārus, taču Šeins Dafijs kompensācijas laika trešajā minūtē izrāva neizšķirtu.

Otrā šīs grupas spēlē Velsa viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Somiju. Kīfers Mūrs savai komandai uzvaru nodrošināja spēles 80.minūtē.

Velsa ar trim punktiem ir grupas līdere, tālāk ar vienu punktu seko Īrija un Bulgārija, bet ceturto pozīciju bez punktiem ieņem Somija.

Savukārt C līgas trešajā grupā abi dueļi noslēdzās neizšķirti.

Moldova mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Kosovu. Moldāviem vārtus iesita Ions Nikolaesku, savukārt Kosovas valstsvienībā izcēlās Benjamins Kololi.

Tikmēr Slovēnija savā laukumā spēlēja bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0) ar Grieķiju.

Visas C trešās grupas dalībnieces pēc vienas spēles iekrājušas pa vienam punktam.

Piektdien Nāciju līgas A pirmajā grupā savstarpējus mačus aizvadīs Polija un Nīderlande, kā arī Itālija un Bosnijas un Hercegovina.

B grupā kopumā tiks aizvadītas četras spēles, bet C ceturtajā grupā dienvidu kaimiņi lietuvieši tiksies ar Kazahstānu.

Jau ziņots, ka Latvija ceturtdien stadionā "Daugava" Nāciju līgas D pirmās grupas spēlē spēkojās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Andoru.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.