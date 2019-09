Stojanovičs: sapratīšu, ja līdzjutēji uz spēli nenāks

Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs preses konferencē pirms pirmdien "Daugavas" stadionā gaidāmās 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles pret Ziemeļmaķedoniju neloloja lielas cerības tribīnēs sagaidīt daudz līdzjutēju.

G apakšgrupas mačs sāksies pulksten 21.45. Portāls "Delfi" piedāvās spēles teksta tiešraidi.

Valstsvienība piektdien neveiksmīgi turpināja aizvadīt vāji iesākto ciklu, izbraukumā ar rezultātu 0:6 atzīstot Austrijas izlases pārākumu. Spēlē debiju izlases rindās piedzīvoja Antonijs Černomordijs, Armands Pētersons un Boriss Bogdaškins, tomēr pirmdien gaidāms cits pamatsastāvs.

"Noteikti varam gaidīt izmaiņas," solīja Stojanovičs. "Pēc treniņa izlemsim, cik lielas tās būs. Tās tiks veiktas gan snieguma, gan fiziskās sagatavotības dēļ."

Jau piekto spēli izlasē aizvadīja 18 gadus vecais futbola kluba "Liepāja" audzēknis Kristers Tobers, kurš valstsvienībā debitējis šī cikla laika un tādējādi piedzīvojis vien zaudējumus.

"Darīsim visu, lai tā [gaisma tuneļa galā] būtu redzama. To varu apsolīt. Mums atkal viss jāpierāda uz laukuma – jācīnās un jākapā par katru laukuma centimetru, lai skatītāji nāktu atbalstīt. Mums jāspēlē tā, lai būtu atbalsts. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos," solīja Dobelē dzimušais futbolists.

Savukārt izlases galvenajam trenerim tika vaicāts, kāpēc, lai skatītāji pirmdien nāktu atbalstīt Latvijas izlasi.

"Smags un loģisks jautājums. Šādās situācijās mums ļoti vajadzīgs atbalsts, bet sapratīšu, ja līdzjutēji nenāks. Pēdējie rezultāti rāda, ka viņiem īsti nav ko atbalstīt. Smagās situācijās var redzēt cilvēku īsto raksturu, gan futbolā, gan dzīvē – runāju vispārīgi, nevis par līdzjutējiem, kuriem ir tiesības nenākt. Tagad mēs esam pozīcijā, ka mums kaut kas jāparāda, lai līdzjutēji teiktu, ka nāks arī uz nākamo spēli, un, cerams, kādu dienu cīnītos par biļetēm. Taču šobrīd mēs esam tie, kuriem jāsper pirmais solis," atbildēja Stojanovičs.

Izlase cikla gaitā piedzīvojusi piecus zaudējumus piecās spēlēs, bet tās gūto un zaudēto vārtu starpība sasniegusi jau nepieklājīgo attiecību 1-19.

Cikls tika iesākts ar zaudējumiem izbraukumā, ar 1:3 piekāpjoties Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam ar rezultātu 0:2 zaudējot Polijai. Savukārt jūnijā tika aizvadītas divas mājas spēles, kurās ar 0:3 tika atzīts Izraēlas pārākums, bet tam sekoja zaudējums ar 0:5 pret Slovēniju.

"Nezaudēt spēli šobrīd ir prioritāte," par spēles mērķi izteicās treneris. "Taču, kā teicu spēlētājiem, katru spēli jāprogresē. Līdz šim neesam to paveikuši. Labi, pēdējā spēle nedaudz atšķīrās no jūnija nometnes, kura bija pamatīga katastrofa. Tad mums bija spēlētāji un viss pārējais, bet šajā nometnē mums ir daudz problēmu ar savainojumiem. Tāpēc viss, ko bijām sagatavojuši, vienā brīdī izzuda un daudz kas bija jāmaina. Mums trūkst dažu spēlētāju svarīgās pozīcijās, bet tāds ir futbols un mums jāspēj uz to reaģēt. Sāksim ar pašiem pamatiem un centīsimies progresēt katrā spēlē. Ja sāksim domāt šādi, tad mēs arī dabūsim rezultātus. Nedrīkstam katru reizi domāt tikai par rezultātu, jo to var sasniegt tad, kad zini, kas jādara laukumā."