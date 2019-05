Tikai Verpakovskis un Tikmers pagaidām oficiāli aizgājuši no LFF valdes

Iesniegumus par aiziešanu no Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes pagaidām oficiāli uzrakstījuši tikai abi viceprezidenti - Māris Verpakovskis un Žoržs Tikmers, noskaidroja portāls "Delfi".

LFF ikgadējā kongresā 26. aprīlī vairāki valdes locekļi paziņoja par atkāpšanos no amata, jo organizācijas biedri neapstiprināja valdes ziņojumu. Tomēr vēl pagaidām, kamēr valdē oficiāli ir lielākā daļa no tās dalībniekiem, tā ir rīcībspējīga un tiesīga pieņemt lēmumus. Tāpēc arī šonedēļ 9. maijā izsludināta LFF valdes kārtējā sēde, kuras dienas kārtībā gan nav jautājuma par vakantajām valdes locekļu vietām un turpmāko darbību.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka uz vakantajām LFF valdes locekļu vietām varētu tikt virzīti bijušais Liepājas mērs Uldis Sesks un Baiba Broka, kura ir Latvijas Biatlona federācijas prezidente. Brīvās valdes locekļu vietas gan var tikt aizpildītas tikai LFF kongresā, nevis valdes sēdē.

LFF kongresā pirmais par savu atkāpšanos paziņoja viens no LFF viceprezidentiem Žoržs Tikmers, bet pēc viņa uzstāšanās ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks nolasīja otra viceprezidenta Māra Verpakovska iesniegumu par aiziešanu no LFF valdes. Drīz pēc tam par aiziešanu no valdes paziņoja arī Juris Keišs un Vladimirs Žuks, savukārt Aleksandrs Isakovs pagaidām vēl nepaziņoja par atkāpšanos.

Pusotras nedēļas laikā kopš kongresa iesniegumu LFF vēl uzrakstījis tikai Tikmers, bet Keišs un Žuks šobrīd oficiāli vēl ir LFF valdes locekļi. Isakovs kongresā no tribīnes teica, ka par savu lēmumu (aiziet vai palikt) paziņos nākamajā valdes sēdē, kas būs šonedēļ. Līdzīgi plānojot rīkoties arī vēl divi citi valdes locekļi Guntis Blumbergs un Vadims Direktorenko.

Kongresā par aiziešanu no valdes paziņoja arī bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Aleksandrs Starkovs. Tomēr, kā vēlāk noskaidroja portāls "Delfi", Mežeckis un Starkovs LFF valdē nemaz juridiski nedarbojās, bet apmeklēja valdes sēdes kā uzaicinātās personas.

Tādējādi pirms LFF kongresa vakantas bija divas valdes locekļu vietas, bet šobrīd tām pievienojušās vēl divas vakances. Ja LFF iesniegumus par atkāpšanos uzrakstīs vēl divi valdes locekļi, tad LFF valde nebūs lemttiesīga, un LFF vadībai būs jāizsludina ārkārtas kongress.

"Ja valdē atbrīvojas kāda vieta vai mazāk par 50% vietu, valde attiecīgā valdes locekļa pienākumus pilda saviem spēkiem līdz nākamajam kārtējam kongresam, kurā uz atlikušo pilnvaru laiku tiek ievēlēts cits valdes loceklis," teikts LFF statūtos. "Ja valdē atbrīvojas vairāk nekā 50% vietu, LFF izpildinstitūcija vai Speciālā komiteja viena mēneša laikā sasauc ārkārtas kongresu, lai uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlētu citus valdes locekļus."