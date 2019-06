UEFA uz nākamo sezonu diskvalificē 'AC Milan' no Eirokausiem

Itālijas titulētais klubs "AC Milan" finansiālu pārkāpumu dēļ saņēmis diskvalifikāciju no nākamās sezonas, piektdien paziņoja Sporta arbitrāžas tiesā (CAS).

Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) paziņojusi, ka Itālijas klubs jau pēdējās trīs sezonas pārkāpj finansiālos noteikumus, turklāt CAS esot pieņēmusi "AC Milan" labvēlīgus lēmumus.

"Milānas klubs tiks diskvalificēts no dalības 2019./20.gada sezonā UEFA organizētajās sacensībās, jo vienība nav darbojusies pēc godīgas spēles principiem," vēstīts tiesas lēmumā.

UEFA Itālijas vienību "AC Milan", kas kvalificējusies nākamā gada Eiropas līgas spēlēm, jūnijā atzinusi par vainīgu finanšu pārkāpumos, kuri regulē klubu ienākumus un izdevumus katrā gadā.

Savukārt CAS vēstīja, ka UEFA iepriekš rīkojusies patvaļīgi, piešķirot Itālijas vienībai diskvalifikāciju, tāpēc līdz šim visas darbības no UEFA puses tika apturētas līdz tā piektdien vienojās par sodu ar CAS un pašu klubu.

Pati komanda pēdējos mēnešos jau ierobežojusi savu naudas plūsmu un cenšas uzlabot finansiālo situāciju, tāpēc šī iemesla dēļ maija beigās vienību pameta tās bijušais treneris Dženāro Gatuzo. Par vienu no aiziešanas iemesliem speciālists minēja tieši "AC Milan" ierobežotās finansiālās iespējas, kas liegs klubam piesaistīt labus futbolistus.

Viens no Itālijas titulētākajiem klubiem nav vienīgais, pret kuru UEFA veic izmeklēšanu tieši finanšu jautājumos, to skaitā ir arī prestižā Parīzes "Saint-Germain" (PSG) komanda, kā arī Anglijas premjerlīgas klubs Mančestras "City". UEFA pastāv aizdomas, ka šīs komandas tērē vairāk naudas, kā tās patiesībā nopelna.

"AC Milan" gan uzstāj, ka finansiālā situācija uzlabosies, jo klubu pagājušajā vasarā pēc Ķīnas uzņēmēju saistību neizpildīšanas pārņēma amerikāņu risku ieguldījumu fonda kompānija "Elliott Management Corporation".

Jau ziņots, ka UEFA pērn diskvalificēja "AC Milan" no Eirokausiem, jo nebija pārliecināta par kluba finansiālo stabilitāti pēc tam, kad to aizpērn iegādājās Ķīnas uzņēmēji par 740 miljoniem eiro no itāļa Silvio Berluskoni. Savukārt aizpagājušajā vasarā Milānas klubs iztērēja aptuveni 200 miljonus eiro spēlētāju iegādēs, kas arī pievērsis UEFA uzmanību.