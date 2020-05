Uzziņa: LFF piedāvātais futbola sacensību sanitārais protokols

Latvijas Futbola federācija (LFF) otrdien, 26. maijā, aicināja Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pēc iespējas drīzāk virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nosakot, ka ne vēlāk kā no 15. jūnija ir atļautas Latvijas futbola augstākā līmeņa jeb virslīgas čempionāta sacensības.

Pagājušajā nedēļā LFF nosūtīja IZM un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) vēstuli ar izstrādāto "četru soļu plānu", kā valstī varētu atsākties futbola sacensības. Toreiz LFF sacīja, ka vēl līdz galam nav izstrādāts sanitārais protokols, bet to plānots izstrādāt līdz 25. maijam.

Tagad LFF vēsta, ka "sadarbojas ar SPKC, ar kuru pārrunāts izstrādātais LFF organizēto sacensību sanitārā protokola projekts" un "tā saskaņošana atbildīgajās institūcijās turpinās".

"Sanitārais protokols izstrādāts, ņemot vērā gan citu valstu futbola federāciju piemērus, tajā skaitā kaimiņvalsts Igaunijas piemēru, gan ņemot vērā arī Latvijas futbola specifiku un līdzšinējās organizatoriskās prasības," teikts LFF paziņojumā.

Portāla "Delfi" rīcībā ir LFF izstrādātais sanitārā protokola projekts, ko piedāvājam lasītājiem.

Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizēto sacensību sanitārais protokols



Protokola piemērojamība

1.1. Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizēto sacensību sanitārais protokols (turpmāk - Protokols) ir izstrādāts saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikas teritorijā un ar to saistītajiem LR teritorijā esošajiem ierobežojumiem; 1.2. Protokols ir paredzēts obligātai izmantošanai visās LFF organizēto sacensību spēlēs, ievērojot Protokolā ietvertos nosacījumus arī specifiskām LFF sacensībām; 1.3. Attiecībā uz Protokola piemērošanu Eiropas un starptautiskā mēroga sacensībām, kas tiek aizvadītas LR teritorijā, sacensību dalībnieki apņemas ievērot arī papildus prasības, kas tiek izvirzītas no starptautisko organizāciju puses, kas sadarbībā ar LFF organizē minētās sacensības, vai arī no kuru puses sacensību organizēšanas pienākums ir deleģēts LFF.

1.4. Visi sacensību dalībnieki, papildus Protokolam, apņemas ievērot arī visus LR teritorijā spēkā esošos, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos aktus, kas ir izdoti saistībā ar COVID-19 izplatību.



Pamatprasības saistībā ar LFF organizēto sacensību norisi

2.1. Katram futbola klubam, pirms uzsākt dalību LFF organizēto sacensību spēlēs, ir jāpārliecinās par to, ka visiem spēlētājiem, treneriem un citam kluba personālam, kurš tiks pieteikts dalībai LFF organizētajās sacensībās, nav konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Minētā prasība attiecas arī uz visām personām, kuras ir iesaistītas konkrētās spēles organizēšanā (stadiona darbinieki, LFF pārstāvji u.c.).

2.2. Pirms uzsākt dalību LFF organizētajās sacensībās, katram futbola klubam ir jāinformē visu komandu spēlētāji un personāls par LR teritorijā pastāvošajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pēc Protokola spēkā stāšanās, piesakot konkrētu spēlētāju un/vai kluba personāla pārstāvi LR teritorijā notiekošām sacensībām, futbola klubs apstiprina, ka attiecībā uz sacensībām pieteikto spēlētāju vai kluba pārstāvi ir izpildītas Protokolā norādītās prasības un uzņemas pilnu atbildību Protokola neizpildes vai noteikumu neievērošanas gadījumā;

2.3. Sacensībās, kuras tiek aizvadītas Protokola spēkā esamības laikā, futbola klubam, kurš konkrētajā spēlē veic laukuma saimnieku pienākumus, ir jānodrošina, ka stadiona teritorija tiek sadalīta 3 zonās, pamatojoties uz minēto zonu izmantošanu no sacensību organizēšanā iesaistīto personu puses, komandu spēlētājiem, treneriem un citām amatpersonām iespēju robežās nodrošinot atsevišķas ieejas stadionā (katram stadionam sagatavojams un iesniedzams LFF atsevišķs plāns). Maksimālais personu skaits katrā zonā ir norādīts Pielikumā Nr.1.

2.3.1. Sarkanā zona - minētā zona ir vissvarīgākā attiecībā uz sanitārajām prasībām un tā ietver visas telpas un tuneļus, kas savieno stadiona ieeju ar spēles laukumu, un kuru var izmantot tikai spēlētāji, treneri, tiesneši, komandas oficiālās personas, inspektori un delegāti. Sanitārās prasības Sarkanajā zonā: pilnīga un pilnvērtīga šīs zonas tīrīšana ar virsmu dezinfekcijas līdzekļiem 24 stundas pirms spēles sākuma; spēles dienā regulāra visu virsmu tīrīšana, kura attiecas uz iespēju to skārt ar rokām (durvju rokturi, kāpņu margas, ekrāni, gaismas slēdži, krēsli); komandu ģērbtuves tiek mazgātas un virsmas tiek dezinficētas (gan pirms spēles, gan pirms pārtraukuma), turklāt pēc ģērbtuvju dezinfekcijas komandas apkalpes personālam ir limitēta pieeja tajās; uzkopšanas personālam jābūt ģērbtuvēs vai to tuvumā visu spēles laiku.

2.3.2. Oranžā zona - visas stadiona telpas un zonas, kuras atrodas apkārt sarkanās zonas telpām - mediju zonas, TV translāciju nodrošināšanas personāla vietas un kurās atrodas tās akreditētās personas, kuras nav minētas p.2.3.1; Sanitārās prasības oranžajā zonā: šīs zonas telpas tiek mazgātas un uzkoptas ar virsmas dezinfekcijas līdzekļiem spēles dienā, telpas tiek aizslēgtas un paliek aizslēgtas līdz tās nepieciešamas lietošanai, kas saistīta ar aktuālo spēli. Kad šīs zonas telpās sākas aktivitāte (spēles laikā), telpu virsmas vairākas reizes tiek apstrādātas ar virsmas dezinfekcijas līdzekļiem.

2.3.3. Zaļā zona - teritorija ārpus stadiona. Minētās teritorijas kontroli un sanitārās prasības īsteno attiecīgās pilsētas pašvaldības struktūras, it īpaši attiecībā uz to, lai stadiona apkārtnē netiktu pārkāpti LR spēkā esošie ierobežojumi saistībā ar COVID-19 izplatību.

2.4. Visām personām, kuras ir iesaistītas sacensību organizēšanā un nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku atļauju attiecībā uz pienākumu veikšanu;

2.5. Visas sacensību spēlēs, uz kurām ir attiecināmi Protokola noteikumi, ir atcelts pirmsspēles rokas spiediens.



Sacensību dalībnieku akreditācija un komandu drošības darbinieku pienākumi

3.1. Visā Protokola spēkā esamības laikā, katrai komandai, kura piedalās sacensībās LR teritorijā, ir jābūt nozīmētai par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgai personai, kurai nav nodibināta aizgādnība un kura ir uzņēmusies atbildību par sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu sacensību norises vietā no tā sākuma līdz beigām (turpmāk tekstā - drošības darbinieks).

Drošības darbinieka pienākumi:

3.1.1. Komunikācija ar LFF Sporta medicīnas nodaļu saistībā ar Protokola piemērošanu attiecībā uz sanitārajām prasībām un komunikācija ar attiecīgo LFF struktūrvienību saistībā ar Protokolā minēto spēļu organizatorisko prasību izpildi (Sacensību nodaļa, Sieviešu futbola nodaļa, Projektu nodaļa);

3.1.2. Laukuma saimnieku komandas drošības darbiniekam - komunikācija ar viesu komandas drošības darbinieku saistībā ar veicamajiem pirmsspēles dienas pasākumiem, viesu komandas ierašanās koordinēšana;

3.1.3. Katras spēles akreditēto personu saraksta nodrošināšana (skat. Protokola p.3.2.);

3.1.4. Organizatorisko prasību izpildes veidlapas aizpildīšana un iesniegšana spēles delegātam

3.2. Pirms katras LFF organizēto sacensību spēles, katras komandas drošības darbiniekam ir jābūt pieejamam sekojošam sacensībām akreditēto personu sarakstam:

3.2.1. Laukuma saimnieku komandas drošības darbiniekam - 1) laukuma saimnieku komandas spēlētāji, treneru un oficiālo personu saraksts, 2) stadiona darbinieku saraksts.

3.2.2. Viesu komandas drošības darbiniekam - visu komandas spēlētāju, treneru, oficiālo personu saraksts.

3.3. Papildus drošības darbiniekam, katrai komandai, kura veic laukuma saimnieka funkcijas, jābūt nozīmētai par tehnisko drošību atbildīgajai persona — pasākuma organizatoram. Pasākuma organizators var noslēgt līgumu ar citu fizisko vai juridisko personu par pasākumā izmantojamo iekārtu un būvju drošas ekspluatācijas un pasākuma norises kopējās tehniskās drošības uzraudzību.

3.4. Tās sacensības, kuras tiek organizētas, izmantojot LFF COMET sistēmu, COMET sistēmā no komandu puses iesniegtajos protokolos ietvertās personas tiek uzskatītas pār personām, kuras tiek akreditētas konkrētajām spēlēm un papildus jāiesniedz nav.

3.5. Visām personām, kuras nav iekļautas Protokola p.3.2. minētajā akreditēto personu sarakstā, jāatstāj stadiona teritorija ne vēlāk kā 3 stundas pirms konkrētās spēles sākuma. Šī punkta izpildi nodrošina un koordinē laukuma saimnieku drošības darbinieks.



Ierašanās stadiona teritorijā un stadiona teritorijas atstāšana

4.1. Laukuma saimnieku komandas drošības darbinieks ir atbildīgs par komandu ierašanās procesa stadiona teritorijā koordinēšanu, ieskaitot gadījumus, kad laukuma saimnieku komandas spēlētāji un citi pārstāvji ierodas stadiona teritorijā ar privāto transportu. Tāpat laukuma saimnieku drošības darbinieks ir atbildīgs par komunikāciju saistībā ar tiesnešu brigādes un inspektora ierašanos stadionā.

4.2. Tāpat kā par ierašanās procesu, tāpat arī par stadiona atstāšanas procesu ir atbildīgs laukuma saimnieku komandas drošības darbinieks. Pēc spēles ir jānodrošina pakāpeniska spēlētāju un citu akreditēto personu stadiona atstāšana, pēc iespējas nodrošinot to, ka viesu komandas pārstāvji stadionu atstāj pirmie, kam seko laukuma saimnieku komanda un visbeidzot tiesnešu brigāde un inspektors.



Nepieciešamie pasākumi pozitīva COVID-19 testa gadījumā

5.1. Gadījumā, ja kādam no spēlētājiem, treneriem, komandas personāla darbiniekam vai pasākuma organizatoriem tiek konstatēts pozitīvs COVID-19 saslimstības gadījums, futbola klubam vai organizācijai, kurai ir piederīga minētā persona, ir jāveic sekojoši pasākumi:

5.1.1. COVID-19 slimnieks ir jāizolē no pārējām komandai piederīgajām personām;

5.1.2. Jāveic to sporta objektu dezinfekcija, kuru teritorijā sacensību un treniņu ietvaros atradās COVID-19 slimnieks;

5.1.3. Kluba drošības darbiniekam ir jāapzina to personu loks, kuri bija kontaktā ar COVID-19 slimnieku;

5.1.4. Nodrošināt atkārtotu testu veikšanu inficētajai personai līdz tam brīdim, kamēr minētā persona ir pilnībā izveseļojusies.

5.2. Ja kādam sacensību dalībniekam tiek konstatēta inficēšanās ar COVID-19, taču citiem kluba spēlētājiem, treneriem un personāla pārstāvjiem nav COVID-19 raksturīgās simptomātikas, tad minētajai personai uz noteiktu laiku tiek piemērota izolācija, un tā vairs neturpina dalību LFF organizētajās sacensībās;

5.3. Ja kādam sacensību dalībniekam tiek konstatēta inficēšanās ar COVID-19 un arī citiem šī futbola kluba spēlētājiem, treneriem un/vai personāla pārstāvjiem ir novērojamas COVID-19 pazīmes vai konstatēta inficēšanās, tad visiem attiecīgās komandas dalībniekiem uz noteiktu laiku tiek piemērota izolācija un komanda vairs neturpina dalību LFF organizētajās sacensībās;

5.4. Ja kādam sacensību dalībniekam tiek konstatēta inficēšanās ar COVID-19 un arī citu futbola klubu spēlētājiem, treneriem un/vai personāla pārstāvjiem ir novērojamas COVID-19 pazīmes vai konstatēta inficēšanās, tiek sasaukta par attiecīgajām sacensībām atbildīgā orgkomiteja, kas pieņem lēmumu par attiecīgo sacensību apturēšanu.