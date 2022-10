'Valmiera' futbola virslīgā spēlē neizšķirti ar 'Daugavpili'

Turnīra līdere "Valmiera" svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 30.kārtas noslēdzošajā mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti ar "Daugavpili".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēle beidzās ar rezultātu 1:1 (1:1).

Vadībā mājinieki izvirzījās 37.minūtē, kad pēc stūra sitiena no kreisās malas Daniels Balodis ar galvu pāradresēja bumbu Raimondam Krollim, kurš to no vārtu priekšas raidīja vārtos, - 1:0 "Valmieras" labā.

Izlīdzinājumu pēc brīvsitiena "Daugavpils" panāca puslaika kompensācijas laika vienīgajā pieliktajā minūtē, kad pēc Rodolfo Gonsaless piespēles bumbu vārtu labajā stūrī ar galvu raidīja Idovu Akintola, - 1:1.

77.minūtē bumba vēlreiz pabija viesu vārtos pēc Baloža raidījuma ar galvu, taču Krollis vārtu gūšanas brīdī iegrūda vārtos vārtsargu Vladislavu Kurakinu.

Daugavpilieši augusta beigās, uzvarot "Metta" ar 3:2, pārtrauca astoņu neveiksmju sēriju, taču turpinājumā zaudēja "Auda" ar 0:2, spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000"/"Telms" futbolistiem, bet pēdējā aizvadītajā mačā ar 1:3 atzina RFS pārākumu.

"Valmiera" ir izstājusies gan no Latvijas kausa izcīņas, gan Konferences līgas, un virslīgas mačos klubs nebija zaudējis kopš 30.jūnija, taču septembra sākumā pārtrūka valmieriešu nezaudēto maču sērija, piekāpjoties "Liepājai" ar 0:1. Pēc neveiksmes valmierieši atgriezās uz panākumu takas un uzvarēja "Riga" ar 3:1 un Jūrmalas "Spartaku" ar 6:1.

Pirmā abu komandu tikšanās reizes šosezon noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu, otrajā mačā ar 1:0 uzvarēja "Valmiera", trešajā spēlē sagraujot daugavpiliešus ar 5:1.

Piektdien "Riga" ar 4:1 uzvarēja Salaspils "Super Nova", bet sestdien "Tukums 2000"/"Telms" ar 1:0 pārspēja "Auda", RFS ar 6:0 sagrāva "Metta", un "Liepāja" ar 5:2 guva panākumu pār "Spartaku".

Turnīra tabulas galvgalī pēc 30 mačiem ar 71 punktu ir "Valmiera", 66 punkti ir "Riga" un RFS futbolistiem. Ceturtā ar 57 punktiem ir "Liepāja", piektā ir "Auda" ar 47 punktiem, sestā - "Tukums 2000"/"Telms" komanda, kurai ir 33 punkti, kamēr "Daugavpils" ar 29 punktiem ir septītā. 21 punkts ir "Metta", bet pa 18 punktiem - Jūrmalas "Spartakam" un "Super Nova".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.