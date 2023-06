Video: 'Royal Antwerp' futbolisti episkā veidā pirmo reizi 66 gadu laikā kļūst par Beļģijas čempioniem

Fantastiskā veidā par Beļģijas čempioni futbolā svētdien kļuva "Royal Antwerp" komanda, kas ļoti emocionālā galotnē pirmo titulu 66 gadu laikā nodrošināja tikai kompensācijas laikā.

Noslēdzošajā spēļu kārtā "Royal Antwerp" viesos nospēlēja 2:2 (0:1) ar "Genk", kam vienus vārtus iesita savulaik "Valmierā" spēlējušais nigērietis Tolu Arokodare.

"Royal Antwerp" futbolisti šajā mačā divreiz nonāca iedzinējos, taču abas reizes atspēlējās, turklāt otrā bumba pretinieku vārtos tika iesista vien 94. minūtē, kad precīzs ar fantastisku sitienu bija kādreizējā Totenhemas "Hotspur" zvaigzne Tobijs Alderveirelds.

Šāds cīņas iznākums nozīmēja, ka "Royal Antwerp" sezonas noslēgumā tikai par punktu apsteidza savus tuvākos sekotājus "Genk" un Briseles "Union Saint-Gilloise".

"Royal Antwerp" kluba vēsturē šis ir tikai piektais Beļģijas čempiontituls un pirmais kopš tālā 1957. gada. "Man trūkst vārdu. Mūs jau daudzi bija norakstījuši, taču šī titula vārdā strādājām ļoti smagi. Visi bija pret mums, bet pierādījām pretējo," sajūsmā bija Alderveirelds.

89': Union Saint-Gilloise are on course to be crowned champions.

91': Genk are on course to be crowned champions.

94': Toby Alderweireld's 94th-minute worldie gives Royal Antwerp their first league title since 1957.

