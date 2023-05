'Absolūti pelnīti!' – tviteris uzliesmo pēc Latvijas izlases uzvaras

"Nemelošu - neticēju. Bet vispatīkamākais: tas ir absolūti pelnīti! Fantastiski!", kā arī "zviedri jau izsenis lepojušies ar savām viegli saliekamajām mēbelēm. nu, salikām", ir tikai daži no ierakstiem, kuros Latvijas izlases fani pauž sajūsmu par šīvakara hokeja čempionāta spēles rezultātu.

Jau ziņots, ka Latvijas hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionātā "Arēnā Rīga" sensacionāli iekļuva pusfinālā.

Par vēsturisko uzvaru paldies saka ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš spēles sākumdaļu bija spiests izlaist, jo sniedza interviju Latvijas Televīzijai. Žurnālists un raidījumu vadītājs Gustavs Terzens norāda, ka uzvaru guvusi 100% latviešu komanda, bet komiķis un Eirovīzijas eksperts Edgars Bāliņš joko, ka zviedriem šis zaudējums pelnīts – par uzvaru Eirovīziju. Populāro dziesmu konkursu piesauc arī Lauris Reiniks, rakstot, ka šī uzvara dziedē visas Eirovīzijas brūces. Tikmēr improvizators un radio balss Kaspars Breidaks sola vārtsargam Šilovam novadīt kāzas. Savukārt premjers Krišjānis Kariņš ir lakonisks, tāpat kā daudzi fani, un savu sajūsmu pauž ar emocijzīmēm.

