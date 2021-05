Policija bažīga par cilvēku pulcēšanos PČ hokejā laikā Rīgā

Lai gan pārsvarā komersanti un apmeklētāji ievēro epidemioloģiskās drošības prasības, atrodoties sabiedriskās ēdināšanas āra terasēs, tomēr Valsts policija (VP) un Rīgas pašvaldības policija (RPP) gatavojas tam, ka, sākoties pasaules čempionātam hokejā, potenciālais apmeklētāju daudzums varētu pieaugt, trešdien izskanēja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas sēdē.

Kā norādīja VP pārstāvis Aleksandrs Bukevičs, sākoties pasaules čempionātam hokejā, cilvēku uzmanība būs tam pastiprināti pievērsta un ne vienmēr viņi vēlēsies šīm spēlēm sekot līdzi savās mājās, pie televizoru ekrāniem, bet gan meklēs kompāniju un iespējas to darīt ārā.

"Spriedze uz āra terasēm būs lielāka čempionāta laikā, īpaši, ja laikapstākļi būs atbilstoši," bilda Bukevičs.

Savukārt RPP pārstāvis Andrejs Aronovs norādīja, ka kontrolēt sabiedrisko kārtību un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu policija ir gatava jau šodien. RPP paredz, ka čempionāta laikā policijai būs jāstrādā pastiprinātā režīmā, īpaši dienās, kad gaidāmas Latvijas hokeja izlases spēles.

Policijai bažas raisa fanu telšu izvietojums pilsētā, ko varētu organizēt komersanti, saņemot ielu tirdzniecības atļauju, kā arī atļauju veikt publisko pārraidi, jo āra terasēs bez šādas atļaujas hokeja spēļu pārraide nav pieļaujama. Taču minētie apstākļi vairāk atbilstu publiska pasākuma rīkošanai, kas pie attiecīgās epidemioloģiskās drošības prasībām un valdības lēmuma nav atļauti.

Taču policija gatavojas, ka gaidāmo apmeklētāju skaits āra terasēs hokeja čempionāta laikā būtiski pieaugs.

Kā norādīja Aronovs, līdz šim, RPP darbiniekiem veicot epidemioloģiskās drošības prasību kontroli, no 7. maija, kad tika ļauts strādāt āra terasēm, līdz otrdienai policija veikusi 2377 apsekojumus un veiktas 47 konsultatīva rakstura pārrunas ar komersantiem, jo ne visi bija pareizi izpratuši valdības noteiktos ierobežojumus. Līdz šim tikai 17 gadījumos policija kādu komersantu ir sodījusi par drošības pasākumu neievērošanu.

Savukārt Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka trūkst datu par to, cik precīzi Rīgā ir āra terases. To iespējams vien uzzināt, policistiem apsekojot un fiksējot to esamību, un dati rāda, ka Rīgā patlaban ir 269 āra tirdzniecības vietas.

Valsts policija līdz pirmdienai, 17. maijam, veikusi 50 preventīvas pārrunas ar tirgotājiem, bet piecos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Savukārt, komentējot situāciju Andrejsalā, kur labvēlīgos laikapstākļos redzama liela cilvēku pulcēšanās, Bukevičs norādīja, ka tur uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi. Lielās teritorijas dēļ komersants nespēj kontrolēt epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, taču solījis palielināt apsardzes darbinieku skaitu, lai pārkāpumus nepieļautu.

Raksturojot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu pilsētā kopumā, Aronovs norādīja, ka no 19. aprīļa līdz otrdienai RPP apsekošanas rezultātā atklājis 16 pārkāpumus tirdzniecības vietās, 312 gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par sejas maskas nenēsāšanu. Tāpat 538 gadījumos ieceļotāji bija neprecīzi aizpildījuši "Covidpass" datus. Savukārt sabiedriskajā transportā pieķertas 26 personas, kas brauciena laikā nav uzvilkušas sejas aizsargmasku.