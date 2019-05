Somijas hokeja izlasi Helsinkos sveic aptuveni 50 000 līdzjutēju

2019. gada pasaules čempioni hokejā Somiju pirmdien Kaisaniemi parkā, Helsinku centrā, sveica aptuveni 50 000 līdzjutēju, liecina vietējo varasiestāžu aprēķini.

Jau ziņots, ka Somijas hokeja izlase svētdien finālā ar 3:1 apspēlēja Kanādu, sensacionāli triumfējot pasaules čempionātā.

Pasaules čempioni dzimtenē atgriezās pirmdienas pēcpusdienā, "Finnair" lidmašīnu eskortējot Somijas Gaisa spēku lidaparātiem. Helsinku lidostā hokejistus sagaidīja ģimenes un mediji.

Turpinājumā pasaules čempioni devās uz pilsētas centru, kur vakarpusē uz skatuves sākās uzvaras svinības aptuveni 50 000 līdzjutēju priekšā. Pirms uz skatuves kāpa vīru hokeja izlase, tika sveikta arī Somijas U-20 komanda, kas šosezon kļuva par pasaules junioru čempioni, kā arī sieviešu valstsvienība, kas izcīnīja sudraba medaļas.

"Tas bija neticams skats, kad ieradāmies ar autobusu un redzējām līdzjutēju jūru," teica finālā divus vārtus guvušais Marko Antila.

Somijas hokeja izlase uz skatuves dziedāja līdzi "Queen" dziesmai "We are the Champions" un pacēla virs galvas čempionu trofeju. Pasākumā piedalījās mūziķi Paula Vesala un Artu Viskari, reperis Gettomasa un citi mākslinieki.

Somijas valstsvienība par pasaules čempioni kļuvusi 1995., 2011. un nu arī 2019. gadā.