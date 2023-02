Apsviedīgā 'Chelsea' samaksā milzīgu naudu par Pasaules kausa uzlecošo zvaigzni

Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas "Chesea" otrdien, noslēdzoties transfēru logam, no Lisabonas "Benfica" par Lielbritānijas rekordsummu iegādājies argentīniešu pussargu Enco Fernandesu.

Darījuma kopējā summa tiek lēsta iespaidīgu 121 miljonu eiro apmērā - tā ir visu laiku lielākā nauda, no kuras gatavs šķirties kāds no Lielbritānijas klubiem. "Chelsea" un "Benfica" vienojušies, ka šī summa tiks pārskaitīta vairākos maksājumos.

Līdz šim britu rekords piederēja Mančestras "City", kas 2021. gadā par Džeka Grīliša iegādi Birmingemas "Aston Villa" komandai samaksāja 100 miljonus mārciņu jeb ap 113 miljoniem eiro.

Enzo Fernández, new Chelsea player! All documents are signed between the clubs with Benfica and player side on contract valid until June 2031 ✅🔵🇦🇷 #CFC

Medical tests, done.

Payment in 6 installments — but £40m upfront. Boehly, Eghbalix board did it after mad 24h.

Here we go. pic.twitter.com/0wgbwYqU2c