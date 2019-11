Balcera kontā punkts arīdzan trešajā AHL spēlē

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers trešdien turpināja rezultativitātes sēriju Amerikas hokeja līgā (AHL), atzīmējoties ar rezultatīvu piespēli zaudējumā pret Manitobas "Moose" vienību.

Balcera pārstāvētā Belevilas "Senators" vienība mājās piekāpās "Moose" komandai ar rezultātu 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).

Liepājnieks asistēja Džordana Švarca vārtu guvumā trešās trešdaļas pirmajā minūtē. Uzbrucējs mača gaitā izpildīja arī divus metienus. Šis ir viņa ceturtais rezultativitātes punkts trīs AHL pavadītajās spēlēs, pirmajos divos mačos Balceram izceļoties ar trim vārtu guvumiem.

🍎 Rudolfs Balcers (1st) and Christian Jaros (5th) picked up the assists on Jordan Szwarz's 4th goal of the season. Belleville trails 2-1 in the 3rd. #GoSensGo pic.twitter.com/KhenthztV1