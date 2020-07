Bļugers pārsteidz ar savdabīgām treniņu metodēm

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Teodors Bļugers, viņa pārstāvētajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandai Pitsburgas "Penguins" gatavojoties NHL sezonas atsākšanai, turpina izcelties ar īpašu atbildīgu attieksmi pret treniņprocesu, raksta medijs "triblive.com".

NHL valde un līgas spēlētāju arodbiedrība (NHLPA) parakstījušas vienošanos, kas paver ceļu koronavīrusa Covid-19 pandēmijas ietekmētās sezonas atsākšanai 1. augustā. Lai gan komandas uz noslēguma turnīra vietām Edmontonu un Toronto dosies 26. jūlijā, tās treniņus atsākušas savās bāzēs.

Pēc svētdienas rīta treniņa Teodors Bļugers un uzbrucējs Evans Rodrigezs uz ledus uzturējušies apmēram 25 minūtes ilgāk nekā pārējie, strādājot pie iemetieniem. Daļu no šī laika Bļugers, kuru medijs sauc par darbaholiķi, iemetienos trenējies ar savas nūjas otru galu, nevis tās lāpstiņu.

"Uz ledus paliek mazāka nūjas daļa," skaidro Bļugers. "Tāpēc vēl svarīgāk ir rīkoties pareizajā brīdī. Tas ir mazs uzdevums, kas palīdz atgūt iemaņas uzņemt ripu tieši, kad tā atsitas pret ledu."

Šāda pieeja darbam ir raksturīga Bļugeram, uzsver "triblive.com". Viņš parasti ir viens no pēdējiem spēlētājiem, kurš pēc treniņiem pamet ledu. Latvijas hokejists parasti izmanto šo laiku, lai ārkārtīgi rūpīgi strādātu pie savām iemaņām.

"Viņš vienmēr bijis tāds," saka Bļugeras maiņas biedrs Zeks Astons-Rīss, kurš ar hokejistu spēlējis kopā kopš 2017. gada Amerikas hokeja līgas (AHL) vienībā Vilksbāres/Skrentonas "Penguins". "Vilksbārē es pēc treniņiem paliku 20 vai 30 minūtes ilgāk, un viņš turpināja trenēties vēl 30 minūtes pēc manis."

"Atceros, ka viņš svaru zālē darīja vienu traku lietu – viņš veica desmit minūšu ilgu braucienu ar velotrenažieri uz paša augstākā pārnesuma. Pedāļi knapi kustās, un viņš to darīja kādas desmit minūtes gandrīz pēc katra treniņa," turpina Astons-Rīss.

Šāda pieeja ļāvusi kļūt Bļugeram par "Penguins" komandas efektīvā ceturtā uzbrukuma virknējuma centrālo elementu. Šajā maiņā Latvijas hokejists spēlē kopā ar Astonu-Rīsu un Brendonu Tanevu.

"Vairākās NHL komandās viņi būtu trešais virknējums," izsakās komandas trenera asistents un bijušais hokejists Marks Reki. "Viņi ir lieliska maiņa, kas šīs sezonas laikā izveidojusi labu savstarpējo ķīmiju. [Galvenais treneris] Maiks Salivans savus virknējumus izmanto tā, ka viņš ļoti paļaujas uz tā saukto "ceturto maiņu", lai tā spēli uzsāk aizsardzības zonā."

Regulārās sezonas laikā Bļugers piedalījies 483 iemetienos savas komandas aizsardzības zonā, kas ir vadošais rādītājs "Penguins" komandā. Uzbrucējs Džareds Makkans ieņem otro vietu, pateicoties vien 207 šādiem iemetieniem.

"Centra uzbrucējiem Jevgeņijam Malkinam un Sidnijam Krosbijam tas ļauj atpūsties. Tāpēc viņi spēli 80%, 90% gadījumu uzsāk uzbrukuma zonā," stāsta Reki.

"Viņi var spēlēt pret jebkuru virknējumu. Salivans viņiem uzticas. Viņi viens no otra pieprasa tikpat labu sniegumu kā no sevis. Kad mums bija daudz savainojumu, viņi savā ziņā bija mūsu identitāte. Mēs labi spēlējām aizsardzībā, no kuras mēs veidojām uzbrukumus un joprojām biji spējīgi gūt vārtus," stāsta Reki.

Bļugers pērn savā debijas gadā NHL piedalījās tikai vienā no četriem "play-off" mačiem pret Ņujorkas "Islanders". Lai gan šogad viņa loma pieaugusi, hokejists nejūt, ka viņam ir garantēta vieta sastāvā.

"Šī bijusi mazliet citādāka sezona nekā iepriekšējā," spriež Bļugers. "Taču domāju, ka nekad nevari justies droši. Šajā komandā ir ļoti liela konkurence, un, protams, vēl Vilksbārē ir lieliski spēlētāji. Katru brīdi kāds cīnās par tavu pozīciju komandā."

"No otras puses, protams, ka arī es cīnos, lai atņemtu sastāvā augstāk esošu puišu vietu. Katrs cīnās par laiku uz ledus. Domāju, ka mana loma, protams, bijusi mazliet citāda nekā pērn, bet nešķiet, ka man tas jebko garantē nākotnē. Tevi vienmēr vērtē pēc pēdējās spēles vai treniņa," stāsta Bļugers, kurš turpinājis smagi strādāt arī pēc treniņiem.'

Uzbrucējs šīs regulārās sezonas laikā laukumā devās visās 69 spēlēs, sakrājot 22 punktus (deviņi vārti + 13 rezultatīvas piespēles). Pagājušajā sezonā Bļugers lielāko daļu gada pavadīja fārmklubā AHL, Pitsburgas komandai palīdzot 28 mačos, kuros atzīmējās ar sešiem vārtiem un četrām piespēlēm.