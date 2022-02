Bļugers pirmoreiz pēc operācijas trenējies kopā ar komandu

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers, turpinot rehabilitāciju pēc žokļa operācijas, otrdien trenējies kopā ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Pitsburgas "Penguins".

Bļugers piedalījies kopīgos uzdevumos ar pārējo komandu, taču nav iesaistījies spēlē ar kontaktu. Tālab uzbrucējs valkājis baltas krāsas kreklu, kas tieši liecina par nepilnīgu dalību treniņā, raksta Ziemeļamerikas mediji.

Komandas galvenais treneris Maiks Salivans pēc treniņa sarunā ar medijiem atklāja, ka Bļugers treniņā piedalījies, jo tajā tieši bija ieplānota mazāk spēle ar kontaktu. Uzbrucēja statuss neesot mainījies, norādīja speciālists.

Centra uzbrucējs jau pagājušonedēļ atgriezās uz ledus, aizvadot individuālos treniņus ar "Penguins" kluba slidošanas un prasmju treneri Taju Henesu. Bļugers šobrīd turpina valkāt visu seju nosedzošu ķiveres aizsargstiklu, kas pasargā iepriekš lauzto žokli.

Hokejists žokli salauza 23. janvārī aizvadītā spēlē pret Vinipegas "Jets" komandu. Bļugeram jau dienu vēlāk tika veikta operācija, pēc kuras tika prognozēts, ka hokejists ierindā atgriezīsies pēc sešām līdz astoņām nedēļām. Tātad tas varētu notikt no 7. līdz 21. martam.

"Penguins" komanda Bļugera prombūtnes laikā izcīnījusi piecas uzvaras 11 spēlēs, trīs reizes piekāpjoties papildlaikā vai pēcspēles metienos. Pitsburgas vienība ar 70 punktiem 52 spēlēs atkāpusies uz ceturto vietu Austrumu konferencē.

Nice to see Blueger in action (obviously no contact.) -DP pic.twitter.com/fSCfcxQXH4