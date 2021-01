Fāzels nožēlo apskāvienu ar Lukašenko: sanāca visai stulbi

Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) prezidents Renē Fāzels atzīst, ka apskaut Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko bijusi kļūda, bet joprojām uzstāj, ka 2021. gada pasaules čempionātam hokejā jānotiek gan Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, gan Rīgā, sarunā ar Šveices Radio un Televīziju (SRF) klāsta Fāzels.

Jau ziņots, ka Fāzels pirmdien viesojās Baltkrievijā, kur ar Lukašenko apsprieda jautājumus par gaidāmajām hokeja meistarsacīkstēm. IIHF prezidents plašu kritiku izpelnījās par silto saveicināšanos ar autoritāro līderi, abiem kameru priekšā apskaujoties. Šveicietis sarunā ar SRF izteicās, ka viena bilde ir tūkstoš vārdu vērta, nožēlojot visai pasaulei redzamos kadrus.

"Ceļojuma mērķis bija aizvadīt svarīgu sarunu ar Lukašenko par pasaules čempionātu Minskā," stāsta Fāzels. "Man ar Lukašenko jau 20 gadus bijušas labas attiecības – mēs mēdzam kopā spēlēt hokeju un bieži kontaktējāmies. IIHF vēlējās izmantot iespēju aizvadīt atvērtu sarunu ar Lukašenko."

"Atvainojos, ja tas novedis līdz interpretācijai, ka es pieņemu Baltkrievijā notiekošās represijas. Taču vēlējos izmantot īpašās attiecības ar Lukašenko, lai paveiktu ko labu. Vēlos, lai pasaules čempionāts veicinātu attiecību uzlabošanu starp valdību un opozīciju. Sanācis visai stulbi, un man ir kauns par to," nosaka Fāzels.

Soll die Eishockey-WM in diesem Jahr wirklich in #Belarus stattfinden? René Fasel, der Präsident der IIHF, ist heute zu Gast in Minsk. Bekanntermaßen wenig Berührungsängste zwischen dem Schweizer Funktionär und Lukaschenko. Quelle: Пул Первого pic.twitter.com/s3DjC7mdCs