Girgensons pēc slimošanas ar Covid-19 atgriezies komandas treniņos

Latvijas izlases hokejists Zemgus Girgensons pirmdien piedalījies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Bufalo "Sabres" treniņā, ziņo Ziemeļamerikas žurnālisti. Tas hokejistam ir pirmais treniņš kopā ar pārējo komandu kopš saslimšanas ar Covid-19.

Treniņā piedalās ne tikai Girgensons, bet arī Dilans Kozenss un Marks Jankovskis, kuri arī bija inficējušies ar Covid-19. Girgensons gan mugurā uzvilcis dzeltenu kreklu, kas simbolizē, ka viņš treniņā piedalās bez kontakta, raksta "nhl.com" žurnāliste Hetera Endžela.

Bufalo "Sabres" komanda nākamo spēli aizvadīs gan tikai ceturtdien, kad mājās uzņems Sanhosē "Sharks" vienību. Ziņots, ka Rūdolfs Balcers nav devies līdzi Sanhosē komandai izbraukumā, lai turpinātu rehabilitāciju pēc ceļgala savainojuma.

Back at it.

Zemgus Girgensons, Dylan Cozens, and Mark Jankowski are back on the ice. Girgensons wearing a yellow non-contact jersey.

Jacob Bryson (COVID protocol) and Casey Fitzgerald are absent. pic.twitter.com/IOm0oo1l3N