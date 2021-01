IIHF sagaida no Latvijas valdības redzējumu par PČ piešķiramo finansējumu

Ņemot vērā pasaules čempionāta hokejā otras grupas uzņemšanai nepieciešamos tehniskos risinājumus, Latvija ir līdzvērtīgās pozīcijās ar pārējām divām kandidātēm, sarunā ar aģentūru LETA atzina meistarsacīkšu rīkotājas SIA "Hokeja akadēmija" vadītājs Edgars Buncis, kurš norādīja, ka Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) tuvāko dienu laikā sagaida no Latvijas valdības puses redzējumu par tās gatavību piešķirt līdzekļus meistarsacīkšu organizēšanai.

2021. gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai. Pirmdien IIHF padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021. gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības.

Patlaban nav zināms, kurai valstij tiks uzticētas iepriekš Minskā paredzētās spēles, bet kā viens no variantiem tiek izskatīta visa čempionāta uzticēšana Latvijai. Tāpat daļu no čempionāta varētu pārņemt Slovākijas galvaspilsēta Bratislava vai Dānijas pilsēta Herninga.

Otrdien Latvijas puses pārstāvji Cīrihē tikās ar IIHF, lai pārrunātu visus organizatoriskos un administratīvos jautājumus par iespējām visu čempionātu rīkot Rīgā.

"Izskaidrojām visas pozīcijas budžetā un izdiskutējām iespējamos scenārijus. Jautājumu par to, vai čempionāts notiks Latvijā, nav, tiek pārrunātas vien lietas, kas attiecās tikai uz Minskas grupu. Turpinājumā IIHF no savas puses izvērtēs trīs pretendentu finansiālās un praktiskās iespējas. IIHF ir uzdevums līdz nedēļas beigām apvienot un salikt salīdzinošos lielumos visus trīs piedāvājumus. Mums no savas puses jāprecizē tehniskās lietas, piemēram, jābūt apliecinājumam no olimpiskā centra, ka čempionāta laikā tas būs pieejams. Viņu vēlme ir septiņu līdz desmit dienu laikā pieņemt lēmumu," Cīrihē notikušo tikšanos komentēja Buncis.

Šobrīd IIHF dienaskārtībā ir arī jautājums par to, kā organizēt čempionātu Covid-19 apstākļos. IIHF no savas puses grib izvērtēt un atrast optimālāko finansiālo risinājumu. Tāpat jāvērtē, cik droši būtu čempionātu aizvadīt tā dēvētajā "burbulī".

Pašreiz Latvijā tikai "Arēna Rīga" atbilst pasaules čempionāta spēļu aizvadīšanai, taču iepriekš tika ziņots, ka vēl vienu ledus laukumu varētu ierīkot "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā. 2006. gadā, kad Rīga pirmo reizi uzņēma pasaules čempionātu, spēles notika "Arēnā Rīga" un uz ledus laukuma, kas tika ierīkots "Skonto" hallē.

IIHF gan neesot iebildumu, ka daļa čempionāta tiktu rīkota olimpiskajā sporta centrā.

"Tikai Bratislavā ir uzreiz izmantojams hokeja laukums, kas atrodas multifunkcionālajā hallē. Pasaules čempionātā Dānijā gan Kopenhāgenas, gan Herningas arēna tika aprīkota ar identiski tādu pašu risinājumu, kā plānots olimpiskajā centrā. No tehniskā viedokļa esam līdzvērtīgās pozīcijās," skaidroja Buncis.

Šobrīd nav noteikts konkrēts finansējums, ko IIHF sagaida no Latvijas puses, taču valdības līdzdalība varētu sekmēt visa čempionāta uzticēšanu Rīgai.

"Ja Latvijas valsts līdzdarbotos ar kādu finansējumu, tas atvieglotu gan turnīra budžetu, gan būtu lielāka iespēja rīkot visu čempionātu Rīgā. Šajā brīdī IIHF sagaida no Latvijas valdības aptuvenu redzējumu, kādu finansējuma apjomu tā var piedāvāt gadījumā, ja viss čempionāts notiek Rīgā," atzina Buncis.

Rīga un Minska 2017. gada maijā notikušajā balsojumā sīvā cīņā pārspēja Somijas pilsētas Helsinkus un Tamperi. Pirms pirmdienas lēmuma bija plānots, ka Rīgā un Minskā notiks grupu turnīri un pa diviem ceturtdaļfināliem, bet pusfināli un fināls tiks aizvadīti Baltkrievijas galvaspilsētā.

Iepriekš arī Latvijas valdība nevēlējās rīkot turnīru kopā ar Baltkrieviju, jo tās pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms pielieto represijas pret mierīgajiem protestētājiem.

Maijā IIHF lēma, ka Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet otrā čempionāta norises vietā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija.

2021. gada pasaules čempionāts ieplānots no 21. maija līdz 6. jūnijam. Iepriekš bija plānots, ka meistarsacīkstes sāksies 7. maijā, taču tās tika pārceltas pāris nedēļas uz priekšu, jo Eiropā varētu aizkavēties nacionālo čempionātu izspēle.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006. gadā.