Kādas izmaiņas sagaida vietējo 'hokeja dīķi'? Aizvadītā un gaidāmā sezona Pļāvēja vērtējumā

"Mogo"/LSPA laboja rekordus, "Zemgalei"/LLU saspringtais spēļu grafiks netraucēja kļūt par čempioniem, Rīgas "Dinamo" piedzīvoja krahu, trīs Lietuvas klubi iesaistījās sacensībās ar Latvijas klubiem, veidojot pirmā Baltijas čempionāta aprises, bet komanda Daugavpilī bija pārliecinoša pastarīte, kas vienā no spēlēm ielaida pat 20 vārtus, – aizvadītā "Optibet" Hokeja līgas (OHL) sezona bija notikumiem bagāta. Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs sarunā ar portālu "Delfi" sniedz vērtējumu par aizvadīto sezonu un iezīmēja, kas turnīru sagaida nākotnē.

"Šis bija pilotprojekta gads daudzos virzienos. Sākot ar to, ka Latvijas čempionāts pārtapa par Baltijas čempionātu, beidzot ar to, ka nostiprinājās mūsu saites ar Somiju. Mūsu hokejam kopumā bija kārtīgs solis uz priekšu. Iegūta laba pieredze, un tagad ir, ko pārdomāt. Arī no sportiskā viedokļa čempionāts bija interesants," īsumā par aizvadīto sezonu izsakās Pļāvējs.

Sūdzības par 'Dinamo' nav saņemtas



"Mogo"/LSPA un "Zemgale"/LLU visas sezonas garumā pārliecinoši bija dominējošās komandas. Rīgas "Dinamo" sezonu sāka pieklājīgi, bet drīz vien