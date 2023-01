'Kurbads' hokejisti Igaunijā turpina iespaidīgo uzvaru sēriju

Pirmo spēli jaunajā gadā Igaunijas "Coolbet" hokeja līgā nedēļas nogalē aizvadīja HK "Kurbads", kas savā laukumā ar rezultātu 11:2 sagrāva HS "Rīga". "Kurbads" hokejistiem šī bija 15. uzvara pēc kārtas, kas ļāva pagarināt kluba nesen uzstādīto uzvarēto spēļu rekordu, vēsta klubs.

Abas komandas savā starpā Igaunijas čempionātā iepriekš tikās pērnā gada oktobrī, kad "Kurbads" viesos tika pie divām uzvarām – 5:0 un 5:4 pagarinājumā.

Sestdien Rumbulā mājinieki pamatus uzvarai jau ielika pirmajā trešdaļā. Vispirms laukuma saimnieki izvirzījās vadībā ar 2:0, bet viesi, pārspējot Arginto Milbergu, vienus vārtus atguva. Perioda turpinājumā "Kurbads" panāca 4:1, bet HS "Rīga" rezultāta starpību samazināja līdz 4:2. Mača otrajā periodā laukuma saimnieki guva četrus bezatbildes vārtus, palielinot savu pārsvaru līdz 8:2, bet spēles noslēdzošajā trešdaļā trīs gūtiem vārtiem sekoja arī vairāki asumi abu komandu spēlētāju starpā, kas dueļa izskaņu hallē padarīja nedaudz aizraujošāku.

Uzvarētājiem ar diviem vārtu guvumiem atzīmējās Roberts Jekimovs, Roberts Binde un Dāvids Livšics, savukārt pa reizei precīzs bija Toms Hartmanis, Mārcis Zembergs, Hārdijs Parādnieks, Artūrs Sedjukēvičs un Mārtiņš Vītoliņš. Tikmēr viesiem abi vārti vairākumā Raula Ladusāna rēķinā.

Pēc panākuma "Kurbads" turnīra tabulā ar 30 punktiem 15 spēlēs joprojām ieņem pirmo vietu, savukārt HS "Rīga" ar 13 punktiem 19 mačos atrodas piektajā pozīcijā.

"Garajā pauzē mums palīdzēja draudzības spēles ar Ķīnas U-20 izlasi. Tajās bija labs temps, un varēja sajust ātrumu. Mēnesi ilga pauze bez spēlēm var izsist no ritma, bet mēs cenšamies vismaz trīs reizes nedēļā slidot. Kamēr fiziskā sagatavotība man ļauj spēlēt un gūstu kaifu no hokeja, tikmēr spēlēšu. Ja ir labs kolektīvs, tad ir gandarījums arī spēlēt. Es vienmēr atradīšu iemeslu, lai uzturētu sevi labā formā. Kamēr es būšu spējīgs spēlēt, tikmēr to darīšu, jo tā ir iespēja arī kādam citam no komandas "pavilkties līdzi". Pieredzējušie iedod pieredzi, savukārt jaunie – enerģiju, un mēs viens otru papildinām. Kamēr ir šāds kodols, es atradīšu laiku turēt sevi formā un dot pienesumu komandai," izteicās "Kurbads" pieredzējušais aizsargs Hārdijs Parādnieks.

"Pieļauju, ka pretiniekam nebija optimāls sastāvs, taču tās ir viņu problēmas. Mēs katram mačam gatavojamies nopietni. Nedaudz mūs izsita no ritma garā pauze bez spēļu prakses, taču labi, ka šodien bija spēle, jo mēs gatavojamies nākamās nedēļas mačiem pret Tallinas "Panter". Protams, ka šāda pauze čempionātā ir pilnīgi lieka, un tā ir par garu. Pārtraukumā aizvadījām spēles ar Ķīnas U-20 izlasi, kā arī piestrādājām pie fiziskās sagatavotības, savukārt jaunieši aizvadīja spēles JAHL čempionātā. Cenšamies būs labā kondīcijā, taču jāsaprot, ka tikai ar treniņiem to nav iespējams panākt. Tāpat meklējam iespējas pastiprināt sastāvu, jo jaunu spēlētāju pieteikšanas termiņš ir 31. janvāris," pēc uzvaras sacīja "Kurbads" galvenais treneris Toms Bluks.