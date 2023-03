PČ hokejā: Kanādas izlasē nebūs seksa skandālā ierautās junioru komandas pārstāvji

Kanādas hokeja izlasē pasaules čempionātā Tamperē un Rīgā nebūs 2018. gada pasaules junioru čempionāta komandas dalībnieku, kuri ierauti seksuālās vardarbības konfliktā.

Seksa skandāls, kurā iesaistīti Kanādas hokeja juniori no 2003. un 2018. gada sasaukuma, sākās pagājušā gada maijā, kad par to ziņoja TSN. Atklājoties arvien jauniem un jauniem faktiem, skandāls kļuva daudz lielāks, pēc kā Kanādas sporta vadība apturēja valsts hokeja vadošās organizācijas ("Hockey Canada") finansējumu, izmeklēšanu uzsāka Kanādas mantojumu departaments (Kanādas valdības oficiālā institūcija), bet abos gadījumos policija no jauna atvērusi savas lietas.

"Šī gada sākumā "Hockey Canada" pieņēma lēmumu, ka līdz 2018. gadā iespējamā incidenta izmeklēšanas un iztiesāšanas procesa beigām neviens spēlētājs no 2018. gada nacionālās junioru izlases netiks izskatīts dalībai Kanādas komandā. Tas ir paziņots arī 2023. gada pasaules čempionāta Kanādas komandas vadībai," teikts paziņojumā.

Pagaidām nav zināms, kad Kanādas atbildīgās institūcijas varētu paziņot par kādiem rezultātiem savās izmeklēšanās, jo par notiekošajām izmeklēšanām komentāri netiek sniegti.

Seksa skandālam pieņemoties spēkā, no amata atkāpās "Hockey Canada" izpilddirektors Skots Smits un visas organizācijas valde. 2022. gada beigās tika ievēlēta jauna pagaidu padome deviņu cilvēku sastāvā, un tās pilnvaru termiņš būs viens gads.

2023. gada pasaules čempionātā Kanādas izlase spēlēs Rīgas grupā, turklāt atklāšanas mačā tiksies ar Latviju. Vēl Rīgas grupā Kanādas pretinieki būs Čehijas, Kazahstānas, Norvēģijas, Slovākijas, Slovēnijas un Šveices hokejisti. Kanādas izlases ģenerālmenedžeris būs NHL kluba Sentluisas "Blues" ģenerālmenedžeris Dags Ārmstrongs, bet viņa palīgs būs leģendārais Stīvs Aizermans.