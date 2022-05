VID skaidro situāciju par 'OZO' halles problēmām

Skaidrojot situāciju ar pieprasīto naudas atmaksu no "OZO" ledus halles apsaimniekotājiem, Valsts Ieņēmumu dienests norāda, ka VID nevar interpretēt lēmumus, kas balstīts uz Eiropas Savienības regulu.

Ziņots, ka "OZO" ledus halles apsaimniekotājs SIA "GRB investīcijas" otrdien izplatīja paziņojumu, vainojot VID "manipulēšanā" ar pašu pieņemtajiem lēmumiem, kas novedis pie tā, ka apdraudēta halles tālākā darbība. VID prasa "GRB investīcijas" atmaksāt Covid-19 atbalsta līdzekļus

"Attiecībā uz Covid-19 pandēmijas trešo vilni, atbalsts uzņēmumam tika atteikts, jo tika konstatēts SIA "GRB investīcijas" ir vairāk saistīto uzņēmumu un arī strādājošo darbinieku, nekā uzņēmuma iesniegumā VID norādīts. Tādējādi atbalsts par trešo vilni uzņēmumam atteikts. Līdz ar to tika atprasīts jau piešķirtais atbalsts arī par pandēmijas otrajā vilnī, kas tika piešķirts, paļaujoties uz to, ka uzņēmuma iesniegtie dati VID ir korekti. To, cik strādājošie drīkst kopumā būt atbalsta prasītāja saistītajos uzņēmumos, lai varētu pretendēt uz atbalstu, nosaka ES regula, nevis VID interpretācija," portālam "Delfi" skaidroja VID.

Kā skaidro uzņēmums, laika posmā no 2021 .gada maija līdz 2021. gada decembrim "GRB investīcijas" vērsās ar iesniegumiem VID atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai par periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada decembrim, iesniedzot visu nepieciešamo dokumentāciju un kopā atbalsta maksājumos saņemot 47 149,10 eiro. Iesniedzot VID pēdējo iesniegumu par atbalsta saņemšanu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai par 2021. gada novembri ar lūgumu piešķirt apgrozāmos līdzekļus, VID izskatījis GRB iesniegumu, pēkšņi mainīja savas domas un pieņēma pilnībā pretēju lēmumu visiem iepriekšējiem.

Saskaņā ar VID ierēdņu teikto, VID esot secinājis, ka "GRB investīcijas" nepienākoties valsts atbalsts, jo esot uzskatāms kā vidējais uzņēmums, jo tā darbinieku skaits pārsniedzot 50 darbiniekus. Uzņēmums un tā daļu turētāji šo pieņēmumu vērtē kā absurdu, jo patiesībā uzņēmums kopā nodarbina sešus darbiniekus un tikai summējot visus ar "GRB investīcijas" saistīto uzņēmumu (kas ir atsevišķas juridiskās personas un darbojas pilnīgi nesaistītās nozarēs) darbiniekus, to skaits pārsniedz 50, proti, 54 darbinieki. Turklāt vēl tikai viens no saistītajiem uzņēmumiem ir pieteicies un saņēmis valsts atbalstu, pārējie uz atbalstu no valsts Covid-19 krīzes situācijā nav nedz pieprasījuši, nedz saņēmuši.

Līdz 2019. gada 2. oktobrim "OZO" halle piederēja SIA "G.R.B. Investīcijas", taču saskaņā ar pirkuma līgumu, vienu ceturtdaļu īpašuma par 86,1 tūkstoti eiro ieguvusi Dace Liepiņa, bet trīs ceturtdaļas par 132,9 tūkstošiem eiro – Dainis Liepiņš. Uzņēmumam SIA "G.R.B. Investīcijas" 2021. gada 13. aprīlī mainīts nosaukums uz SIA "GRB Investīcijas" un uzņēmuma īpašnieki pašreiz ir Dace Liepiņa, kurai pieder 51% uzņēmuma daļu un Dainis Liepiņš, kuram pieder 49% uzņēmuma.