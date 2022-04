Zviedrijas hokeja izlase nevairīsies izsaukt KHL spēlējošus sportistus

Zviedrijas hokeja izlases vadība diskutējusi par Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) joprojām spēlējošiem hokejistiem, taču izskatīs viņu kandidatūru 2022. gada pasaules čempionātam hokejā, ziņo medijs "SVT Sport".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zviedrijas sporta vidē pēdējās dienās plaši tiek apspriesta basketbola zvaigznes Jūnasa Jerebko izvēle pievienoties Krievijas armijas basketbola klubam Maskavas CSKA. Zviedrijas Basketbola federācija (SBBF) dienu vēlāk paziņoja, ka Jerebko vairs nevarēs spēlēt Zviedrijas izlasē.

Atzinīgus vārdus par SBBF lēmumu izteicis Zviedrijas hokeja izlases menedžeris Olofs Estbloms. Funkcionārs sarunā ar mediju "SVT Sport" piekrita, ka tas bijis "gudrs lēmums" un Zviedrijas Hokeja asociācijai (SIF) būtu jāseko šādai pieejai.

Zviedrijas hokejisti nākamnedēļ uzsāks treniņnometni un pārbaudes spēles pirms maijā gaidāmā pasaules čempionāta. Vienības kandidātu saraksts tiks nosaukts 8. aprīlī, un Estbloms neslēpj, ka tajā varētu būt iekļauti spēlētāji no KHL čempionāta.

"Uz spēlētājiem ar līgumiem KHL, kuri tur spēlē, skatāmies kā uz visiem pārējiem hokejistiem," skaidro Estbloms. "Mēs, protams, diskutējām par šo problēmu, bet viņi līgumus parakstīja laikā, kad pasaulē bija citāda situācija. Mums bijušas daudz diskusijas."

SIF pārstāvis gan novilcis līniju attiecībā uz jebkuru spēlētāju, kurš vēl parakstīs jaunu līgumu ar kādu KHL komandu. "Skaidrs, ka var skatīties uz katru situāciju atsevišķi, bet, nē, šādi hokejisti tad vairs nebūtu atbilstoši nacionālajai izlasei," izteicās izlases menedžeris.

KHL izslēgšanas spēlēs, kuras sākās pēc Krievijas vardarbīgā iebrukuma Ukrainā, laukumā gājuši 24 hokejisti no Zviedrijas. Daži no viņiem valsti gan pēcāk pameta. Piemēram, Lukass Valmarks un Joakims Nordstrēms pēc savas iniciatīvas lauza līgumus ar Maskavas CSKA, kas savā paziņojumā uzsvēra, ka hokejistiem nācās maksāt klubam pēc reglamenta atbilstošu kompensāciju.

Šobrīd notiekošajos Gagarina kausa pusfinālos joprojām spēlē Pekinas olimpisko spēļu dalībnieki Larss Juhansons (Sanktpēterburgas SKA) un Līnuss Hulstrēms (Magņitogorskas "Metallurg"), kā arī 2021. gada pasaules čempionātā spēlējušie Klāss Dālbeks (Maskavas CSKA) un Lorenss Piluts (Čeļabinskas "Traktor").

Pasaules hokeja čempionāts no 13. līdz 29. maijam norisināsies Somijā. Ukrainā notiekošā kara dēļ Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) un Baltkrievijas vienības aizstājušas Austrijas un Francijas izlases, lēma Starptautiskā hokeja federācija (IIHF).