"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas pirmā sezonas finālturnīra vērtīgākais spēlētājs Rihards Lomažs ("Ventspils") pēc spēles uzsvēra, ka svarīgāka viņam ir komandas uzvara finālā, nevis MVP tituls.

"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas pirmās sezonas finālspēlē "Ventspils" pēc nesekmīga paša spēles sākuma turpinājumā darbojās pārliecinoši un ar 102:80 uzvarēja savus mūžsenos pretiniekus "VEF Rīga". Lomažs jau pirmajā ceturtdaļā sasniedza 10 gūto punktu robežu, turpinājumā uzņemoties līdera lomu svarīgos brīžos un spēli noslēdzot ar 26 punktiem.

"Iemetu pirmos metienus, sajutu spēli, biju agresīvs un pavilku (līdzi) pārējos. Mazliet buksējam (spēles sākumā), tad sajutu - kad tad, ja ne tagad uzņemties to nastu. Visu sezonu mani dēvē par līderi, bija kaut kas jādara. Ja to neizdarītu šodien, tad visu dzīvi to nožēlotu," sacīja Lomažs, kuram nākamnedēļ paliks 23 gadi.