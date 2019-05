Neilands piedalās atrāvienā un izcīna piekto vietu 'Giro d'Italia' posmā

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no profesionālās kontinentālās komandas "Israel Cycling Academy" trešdien izcīnīja augsto piekto vietu prestižā velobrauciena "Giro d'Italia" 17. posmā.

Piektā vieta prestižajā tūrē 24 gadus vecajam Neilandam ir labākais rezultāts karjerā.

Uzvaru posmā svinēja francūzis Nanss Peters ("AG2R La Mondiale"), bet kopvērtējuma līderpozīcijā esošais ekvadorietis Rihards Karapass ("Movistar") finišēja līdzās saviem sīvākajiem konkurentiem, saglabājot drošu pirmo vietu.

Neilands, kurš svētdien saslimšanas dēļ knapi finišēja 15. posmā, šajā etapā ātri iesaistījās dienas atrāvienā. Aptuveni 60 kilometrus pirms finiša no līderu grupas centās aizbēgt beļģis Jans Bakelants no "Sunweb" komandas, kura pārsvars sasniedza vienu minūti.

Tiesa, Neilands un cits beļģis Tomā de Gents ("Lotto Soudal") devās ķert Bakelantu, līderim un abiem viņa ķērējiem atgriežoties vadošajā grupā.

Desmit kilometrus pirms finiša no līderu grupas aizbēga francūzis Nanss Peters ("AG2R La Mondiale"), bet viņam sekoja trijotne Neilands, kolumbietis Estevans Čavess ("Mitchelton-Scott") un itālis Valērio Konti ("UAE-Team Emirates").

Pēdējais no viņiem trīs kilometrus pirms finiša sāka atpalikt, bet turpinājumā Čavess aizmuka arī no Neilanda. Pēdējos kilometros kuldīdznieku noķēra arī itāļi Dāvide Formolo ("BORA - hansgrohe") un Fausto Masnada ("Androni Giocattoli - Sidermec"), tādējādi Latvijas čempions atkāpās uz piekto vietu.

Pārliecinošu uzvaru svinēja Peters, kurš finišēja pēc četrām stundām 41 minūtes un 34 sekundēm. Minūti un 34 sekundes vēlāk finišu sasniedza Čavess, bet 17 sekundes vēlāk finišēja trijotne Formolo, Masnada un Neilands.

Latvietim finiša spurtā neizdevās izraut vietu uz goda pjedestāla, bet tika izcīnīta cienījamā piektā vieta, kas viņam ir karjeras labākais rezultāts. Tāpat viņš starpfinišos tika pie punktiem sprinteru un kalnu karaļa ieskaitēs.

How can a rider that in the last two stages fought like a wounded tiger, refusing to surrender to sickness and despair - went to a RE BORN mode , fighting for a stage, finishing 5th? ??? The answer is: @Neilands_K !!! #Giro @giroditalia pic.twitter.com/lzBYJWbyqP