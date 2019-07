Valmierā sākas Eiropas BMX čempionāta sacensības

Piektdien pulksten 18:15 ar krūzeru sacensībām Māra Štromberga trasē Valmierā sākas 2019. gada Eiropas BMX čempionāts. Par godalgām pirmajā sacensību dienā krūzeri sacentīsies kopumā 11 vecuma grupās, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Ceturtdien visas dienas garumā Māra Štromberga trasē Valmierā norisinājās Eiropas BMX čempionāta oficiālie treniņi. Trasi pirmo reizi iepazina arī visi labākie Eiropas elites sportisti, tostarp pasaules čempioni, Silveins Andrē un Laura Smuldersa, Pasaules kausa līderis Niks Kimmans, vairākkārtējais pasaules čempions Žoriss Dodē un citi. Treniņi notika visās vecuma un meistarības grupās.

Arī piektdien jau no agra rīta čempionāta trasē norisinās oficiālie treniņi. Tikmēr no pulksten 18:15 sāksies krūzeru sacensības. Par sacensību godalgām krūzeru braucēji sacentīsies kopumā 11 vecuma grupās. Jaunākie krūzeru sportisti būs līdz 14 gadu vecumam, bet vecākie virs 50 gadiem. Dalībnieku vidū pirmajā sacensību dienā būs 20 Latvijas sportisti. Viņu vidū arī valsts čempioni – Renārs Auga, Alvis Lānso un Hugo Ilvis Eihentāls.

Sestdien no pulksten 10:15 – 16:30 sacensības aizvadīs jaunāko grupu braucēji no 7 – 12 gadiem. Tikmēr otrās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 18:30. Sacensības tad uzsāks elites un junioru braucēji. Pēc priekšbraucieniem notiks arī svinīgā čempionāta atklāšana.

Svētdien, kad gaidāma čempionāta noslēdzošā diena, no pulksten 10:15 sacensības uzsāks jauniešu un amatieru grupu sportisti.