Briedis nemaina svara kategoriju un pēc mēneša cīnīsies Rīgā

Latvijas bokseris Mairis Briedis pēc ilgāka pārtraukuma oktobrī atkal kāps ringā, oktobra vidū aizvadot cīņu "Arēnā Rīga", liecina promouteru brāļu Zauerlandu izplatītā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Briedis 16. oktobrī "Arēnā Rīga" pirmajā smagajā svarā ("Cruiserwight") cīnīsies pret vācieti Artūru Manu.

𝙍𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙄𝙣 𝙍𝙞𝙜𝙖 🇱🇻 Return of Pound for Pound contender @mairisbriedis on October 16th 💥#BriedisMann pic.twitter.com/lccpX6B6q1 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) September 16, 2021



Briedim tā būs pirmā cīņa kopš 2020. gada septembra, kad viņš izcīnīja Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju, finālā pieveicot kubieti Junjelu Dortikosu. Līdz ar šo uzvaru Briedis tika arī pie pasaules čempiona jostas IBF versijā un kļuva par pasaules čempionu pirmajā smagajā svarā prestižā žurnāla "Ring Magazine" versijā. Pirms tam Briedim jau bija pasaules čempionu jostas WBC un WBO versijās.

Tagad Briedim cīņā ar Manu būs jāaizstāv IBF čempiona josta.

"Arēnā Rīga" Briedis nav cīnījies kopš 2019. gada jūnija, kad pretrunīgā mačā pieveica poli Kšištofu Glovacki.

36 gadus vecais Briedis pēc cīņas pret Dortikosu paziņoja, ka pāries uz supersmagsvariem, taču tagad latvietis aizvadīs vismaz vēl vienu cīņu pirmajā smagajā svarā.

"Jocīgi, bet pagājuši vairāk nekā divi gadi kopš manas pēdējās cīņas Rīgā. Laikam esmu piemirsis tās fantastiskās sajūtas, ko man sarūpē fani katrā cīņā mājās, un ar nepacietību gaidu to mirkli, kad atkal varēšu kāpt ringā savu skatītāju priekšā. Man tas būs arī īpašs vakars, jo pirmo reizi aizstāvēšu IBF pasaules čempiona jostu un esmu priecīgs, ka to darīšu tieši "Arēnā Rīga"," preses relīzē citēts Briedis. "Mans pretinieks Artūrs Mans ir pieredzējis bokseris, kurš iepriekš sadarbojās ar Zauerlandiem, un tas ir kvalitātes rādītājs, jo vāji bokseri netiek aicināti uz šo grupu. Viņš ir tehnisks bokseris, kuram nāk no kazahu boksa skolas, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē."

"Kopā ar komandu šo cīņu uztveram ļoti nopietni. Fakts, ka jāaizstāv pasaules čempiona josta, neļauj mums darīt ko mazāk. Jau esam sākuši gatavošanos un darīsim visu, lai esam gatavi cīņai," bilst Briedis.

"Esmu priecīgs, ka būs jācīnās par IBF titulu pret Mairi Briedi, kas ir pasaules pirmais numurs pirmajā vieglajā svarā. Es cienu Briedi un viņa sasniegumus, bet neizjūtu nekādu satraukumu vai spiedienu. Pirms iepriekšējās cīņas pret Levinu Lerenu izjutu spiedienu, jo daudzas lietas nenotika, kā plānots, bet šoreiz jūtos atbrīvojies. Tagad spiediens ir uz Mairi, jo viņš ir pasaules čempions un viņš cīnīsies mājās savu līdzjutēju priekšā, kas ne vienmēr ir priekšrocība. Viņš var visu zaudēt, bet es atkal varu visu iegūt," saka Mans.