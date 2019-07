Krievijas Boksa federācija gatavojas tiesas prāvai saistībā ar Dadaševa nāvi

Krievijas Boksa federācija (FBR) gatavojas iesūdzēt tiesā mirušā Krievijas boksera Maksima Dadaševa un Puertoriko pārstāvja Subriela Matiasa cīņas organizētājus, ziņo portāls "boxingscene.com".

Krievijas otrā vieglā svara kategorijas bokseris Maksims Dadaševs mūžībā devās 23. jūlijā. Dadaševs ASV notikušā cīņā bija cietis smadzeņu savainojumus, 11. raundā ar tehnisko nokautu piekāpjoties Puerto Riko bokserim Subrielam Matiasam.

Šausmīgajā cīņā dominējis Matiass. Puertorikānis, kurš bija veicis vairākus spēcīgus sitienus pa Dadaševa galvu un ķermeni, pēc 11. raunda atradās vadībā. Tieši tajā brīdī boksera treneris Badijs Makgērts lūdzās Krievijas pārstāvim pārtraukt cīņu, pret ko protestēja pats Dadaševs.

Federācija tiesas prāvu gatavo Dadaševa atraitnes vārdā, apgalvojot, ka pirms cīņas pietiekami rūpīgi netika aplūkota boksera medicīniskā dokumentācija.

"Juristi jau gatavo dokumentus," izteicās federācijas pārstāvis. "Divi faktori mudina veikt šādu soli. Mums ir aizdomas, ka Maksima medicīniskās dokumentācijas autentiskums netika pārbaudīts, un viņš cieta no iepriekšējām veselības problēmām. Otrs faktors – tika pārkāpti ārkārtas medicīnisku situāciju noteikumi, kuri varēja novest līdz šādam iznākumam."

Dadaševam vajadzēja palīdzību, lai viņš spētu pamest ringu. Krievu bokseris pa ceļam uz ģērbtuvēm saļima un sāka vemt. Uz slimnīcu bokseri aizveda ātrā palīdzība, bet tur viņam tika veikta smadzeņu operācija. Bokseris pēcāk tika ievietots medicīniskā komā, no kuras viņš neatguvās.

Boksera menedžeris Egis Klimas asi reaģēja uz apgalvojumiem par iespējamu medicīnisko dokumentu izmainīšanu.

"Tas ir vājprāts. Makss neveica jebkādu medicīnisko dokumentāciju falsifikāciju. Viņš vienmēr izgājis jebkādus testus pirms katras cīņas. Šoreiz viņam tika veikta smadzeņu pārbaude, kā arī magnētiskā rezonanse," atklāja lietuvietis.

Dadaševa nāvei sekoja plaša reakcija no dažādiem cilvēkiem boksa pasaulē, to skaitā no Latvijas boksera Maira Brieža.