Tokijas olimpisko spēļu lāpas stafete sāksies bez skatītāju klātbūtnes

2021.gada Tokijas olimpisko spēļu lāpas stafetes sākumā netiks pielaisti skatītāji, pirmdien paziņoja organizatori.

"Lielā starta ceremonija un Fukušimas lāpas stafetes pirmais posms nebūs atvērts sabiedrībai, taču tas tiešsaistē tiks translēts oficiālajā kanālā," teikts spēļu organizatoru paziņojumā.

Olimpiskās lāpas stafete startēs Fukušimas prefektūrā 25.martā.

Līdz stafetes sākumam organizatori izlems, vai šīs vasaras Tokijas olimpiskajās spēlēm pielaist ārzemju fanus.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.