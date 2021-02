'Australian Open' nedienas: Covid-19 gadījums liek pārcelt izlozi

Austrālijas atklātā tenisa čempionāta rīkotāji saskārušies ar nākamo problēmu Covid-19 saslimšanas gadījuma dēļ – nācies atlikt ceturtdien paredzēto izlozi. "Australian Open" rīkotāji gan mierina, ka tā ir tikai formalitāte, bet sacensības risināsies kā ieplānots.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdien vienā no turnīra galvenajām viesnīcām "Grand Hyatt" kādam no darbiniekiem konstatēta saslimšana ar Covid-19, tādēļ visi viesnīcas iemītnieki un personāls ievietoti pagaidu karantīnā, lai vīruss neizplatītos tālāk. Līdz ar to karantīnā nonāca 507 cilvēki, kuri iesaistīti "Australian open" norisē. Starp viņiem arī 160 tenisisti.

Viktorijas štatā, kuras galvapilsēta ir "Australian Open" mājvieta Melburna, šis bija pirmais saslimšanas gadījums pēdējās dienās. Šobrīd visā štatā aktīvo slimnieku skaits ir 21, bet jauni gadījumi bijuši trīs – vēl divi saslimušie ir šajā viesnīcā karantīnā esošie ceļotāji pēc atgriešanās no citām valstīm.

Covid-19 gadījumu dēļ ceturtdien atceltas visas spēles Melburnā notiekošajos sešos iesildošajos turnīros, tomēr spēlēs plānots atsākt piektdien, kad visiem iesaistītajiem būs veikti Covid-19 testi un tie būs negatīvi.

Tieši šī paša iemesla – piesardzības un Covid-19 testu – dēļ ceturtdien nenotika "Australian Open" izloze, kas pārcelta uz piektdienu, 5. februāri.

"Rīt plānots turpināt spēles, kā plānots. Mums ir trīs dienas, lai iesildošie turnīri tiktu pabeigti. Ir ļoti maza iespējamība, ka būs problēmas (aizvadīt "Australian Open"). Sagaidām, ka visiem iesaistītajiem būs negatīvi rezultāti," saka "Australian open" direktors Kregs Tailijs.

"Domāju, ka tenisistiem un viņu personālam ir mazs risks saslimt," apliecinājis profesors Alens Čengs.

Piesardzīgāks ir Viktorijas štata premjers Dens Endrjūzs, kurš norādījis, ka sabiedrības drošība ir pāri visam. Tāpēc viņš nevar dot 100% garantijas, ka "Australian open" notiks kā plānots. "Šobrīd tenisu nevajadzētu ietekmēt notiekošais, bet lietas var mainīties."

Viktorijas štata parlamenta opozīcijas līderis Maikls O'Braiens aicinājis atbildīgās iestādes lēmumu par turnīra norisi vai atcelšanu pieņemt laicīgi līdz sestdienai, nevis atlikt to uz pēdējo brīdi.